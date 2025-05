Enquête d’opinion Mali-Mètre 2025 : 72,1% des Maliens font confiance au Président de la Transition - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Enquête d’opinion Mali-Mètre 2025 : 72,1% des Maliens font confiance au Président de la Transition Publié le jeudi 8 mai 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

5e Session du Conseil Supérieur de l’Agriculture

Tweet



L’enquête d’opinion Mali-Mètre 2025, intitulée ’’Que pensent les Malien.ne.s ?’’, révèle une confiance massive des citoyen.ne.s en le Président de la Transition, tandis que les partis politiques restent profondément impopulaires. Cette étude nationale éclaire les perceptions des Malien.ne.s sur les principaux acteurs de la Transition, leur niveau de satisfaction à l’égard des institutions et leur foi en l’avenir démocratique du pays.



Les résultats de l’enquête montrent que 72,1 % des Malien.ne.s ont plus confiance en le Président de la Transition. Seuls 2,6 % des sondés estiment que le gouvernement de la transition est le principal acteur de confiance, tandis que 21,1 % expriment un niveau de confiance similaire envers les trois principales institutions (Président de la Transition, gouvernement, Conseil national de la transition).



Les résultats montrent aussi que, dans l’ensemble, plus de neuf Malien.ne.s sur dix sont satisfait.e.s du Président de la Transition (70,7% très satisfaits et 23,6% plutôt satisfaits) Aussi, près de neuf Malien.ne.s sur dix sont satisfait.e.s du gouvernement de la transition (41,6% très satisfaits et 47,4% plutôt satisfaits)



Par région, le Président de la Transition enregistre le plus fort taux de satisfaction dans plusieurs régions, notamment à Kayes (94,0%), Koulikoro (98,1%), Sikasso (97,9%),



Ségou (90,8%), Mopti (95,8%), Tombouctou (95,8%), Ménaka (98,0%), Taoudenni (92,9%) et Bamako (92,9%). Les régions de Kidal (78,7%) et de Gao (73,0%) sont satisfaites à plus de sept personnes sur dix du Président de la Transition contre 23,0% qui ne sont pas satisfaites à Kidal et 12,3% à

Gao.



M.S

aBamako.com