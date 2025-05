Vérification de la gestion de la Primature de 2021 à 2024 : plus de 1,7 milliard FCFA d’irrégularités financières non justifiées révélées par le Bureau du Vérificateur (BVG) - abamako.com

Une série d’irrégularités financières et administratives a été mise en lumière au sein de la Primature, couvrant les exercices de 2021 à 2024 (jusqu’au 30 novembre) dans le cadre d’une mission de vérification financière et de conformité initiée par le Vérificateur Général. Le rapport, rendu public ce jeudi 8 mai 2025, fait état de graves dysfonctionnements dans la gestion des ressources publiques de la Primature, notamment des irrégularités financières totalisant 2 068 394 986 FCFA.

Sur le montant total des irrégularités financières relevées, 6 825 920 FCFA ont été régularisés suite aux travaux de vérification, et 330 218 000 FCFA ont été justifiés lors de la séance contradictoire entre les vérificateurs et les responsables concernés. Toutefois, un montant significatif de 1 731 351 066 FCFA demeure non justifié.



Outre les irrégularités financières, le rapport souligne plusieurs dysfonctionnements administratifs, notamment dans la gestion du patrimoine de la Primature. Le Comptable-matières n’a pas procédé à la codification des biens meubles et immeubles, une obligation pourtant clairement stipulée par l’article 81 du Décret n°2019-0119/P-RM du 22 février 2019.



Le rapport épingle également la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public pour avoir autorisé la passation d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée par entente directe, en violation des conditions prévues par le Code des Marchés Publics. La Convention n°356/IP/2021, examinée par les vérificateurs, révèle que cette procédure n’a pas respecté les critères de transparence et de justification nécessaires, ouvrant la voie à des soupçons de favoritisme.



Face à ces constats, le Vérificateur Général a formulé des recommandations pour corriger les insuffisances observées. Il est notamment demandé de renforcer le contrôle interne, d’assurer la codification systématique des biens et de respecter strictement les procédures de passation des marchés publics.



Ces faits ont été dénoncés et transmis par le Vérificateur Général au président de la section des comptes de la Cour suprême et au procureur de la République du pôle national économique et financier.



