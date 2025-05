Politique : les partis politiques annoncent le report du meeting initialement prévu ce vendredi - abamako.com

Politique : les partis politiques annoncent le report du meeting initialement prévu ce vendredi Publié le vendredi 9 mai 2025

© Autre presse par DR

Manifestation du mouvement Yerewolo debout sur les remparts à Bamako

Les partis politiques pour la Constitution condamnent fermement les manœuvres graves et irresponsables visant à provoquer des affrontements violents entre les Maliens lors de leur rassemblement prévu demain, vendredi 9 mai 2025, au Monument de l’Indépendance de Bamako.

Ces manœuvres sont corroborées, entre autres, par :



- Les multiples appels à la violence, les menaces et les insultes proférés sur les réseaux sociaux par deux membres du Conseil National de Transition (CNT) qui, par lâcheté, se sont finalement cachés ;

- La diffusion sur les mêmes réseaux d'une fausse demande antidatée pour la tenue d'un autre rassemblement, aux mêmes heure et lieu que le leur, attribuée à des inconnus se faisant appeler "Jeunes leaders".



Les partis politiques pour la Constitution, conscients de leur responsabilité envers la vie humaine, rejettent toute forme de violence et de tueries planifiées.



Les partis politiques pour la Constitution tout en étant également conscients, avec tous les observateurs de leur force et de leur nombre restent avec le Peuple malien dont ils épousent les légitimes revendications



Les partis politiques pour la Constitution, continuent à s’opposer fermement aux violations de la Constitution et aux mesures liberticides et antidémocratiques, qu’ils ont d’ailleurs soumises en urgence à la Justice dont ils attendent, en toute confiance les décisions.



Les partis politiques pour la Constitution, tout en remerciant leurs compatriotes pour leur adhésion à leurs idéaux et objectifs et pour leur mobilisation exceptionnelle, annoncent, en toute responsabilité, le report à une très prochaine date, du meeting initialement prévu pour le vendredi 9 mai 2025 au Monument de l’indépendance de Bamako.



Les partis politiques pour la Constitution exhortent les Maliennes et maliens de Bamako, de l’intérieur du Mali et ceux résidant à l’étranger à rester mobilisés et à l’écoute des tout prochains mots d’ordre.

Les partis politiques pour la Constitution sont conscients que la lutte pour la sauvegarde de la Démocratie et de la République est longue mais qu’elle elle sera gagnée, à condition de ne pas faiblir.



Les partis politiques pour la Constitution doivent cette manifestation à nos martyrs, à nos handicapés et à tous nos prisonniers politiques dont le dernier en date est Mamadou Traoré dit le Roi, Mohamed Sangaré blessé le 3 mai 2025 au Palais de la Culture et El Bechir Thiam enlevé aujourd’hui même.



Les partis politiques pour la Constitution s’engagent à tenir les Maliennes et les Maliens informés de toute évolution de la situation et resteront à leur disposition pour toute clarification.



Vive la Démocratie !

Vive la République !



La lutte continue pour le respect de la Constitution !



Bamako, le 8 mai 2025

La Conférence des Présidents