Poutine et Assimi Goita

Ces chiffres viennent de l’enquête d’opinion Mali-Mètre 2025 de la fondation allemande Friedrich-Ebert , intitulée ’’Que pensent les Malien.ne.s?".



Selon, les résultats de cette enquête réalisée en début 2025, Plus de neuf personnes sur dix ont confiance (78,8% beaucoup confiance et 17,1 % peu confiance) en la Russie pour aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale Dans la région de Tombouctou, la quasi-totalité des citoyen.ne.s ont confiance en la Russie pour aider le Mali à retrouver l’intégrité territoriale. Cet avis est partagé par plus de neuf personnes sur dix dans les régions de Kayes (95,8%), Koulikoro (96,8%), Sikasso (98,5%), Ségou (95,9%), Mopti (98,1%) et Bamako (94,2%). Cette statistique est de 82,0% et de 85,7% dans les régions de Gao et de Kidal, respectivement.



Cependant, dans la région de Kidal, deux tiers (67,1%) de la population ont confiance en la Russie pour aider le Mali à retrouver son intégrité territoriale contre 32,3% qui n’adhèrent pas à cette thèse.



Pour le niveau de satisfaction de la coopération entre le Mali et la Russie, l’analyse des résultats montre que plus de neuf citoyen.ne.s (95,7%) sont satisfait.e.s de la coopération entre le Mali et la Russie (68,4% très satisfaits et 27,3% plutôt satisfaits)



On observe les mêmes forts niveaux de satisfaction dans presque toutes les régions, excepté Kidal et Taoudenni où les taux sont plus faibles : plus de sept personnes sur dix (77,1%) à Taoudenni et deux tiers de la population à Kidal