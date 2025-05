Appels à la haine, aux manifestations troublant l’ordre public, propos désobligeants envers les autorités... : Le Procureur général lance la chasse aux auteurs ! - abamako.com

Appels à la haine, aux manifestations troublant l'ordre public, propos désobligeants envers les autorités... : Le Procureur général lance la chasse aux auteurs ! Publié le vendredi 9 mai 2025 | Le challenger

Dr Adama Coulibaly, procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité

Dans un communiqué en date du mardi 6 mai 2025, le Procureur général près la Cour d’appel de Bamako, Hamadoun dit Balobo Guindo, avertit que la justice sévira avec la dernière rigueur contre toute personne confondue d'appels à la haine, de propos et agissements visant à dresser les citoyens les uns contre les autres.



Le Procureur Général près la Cour d’appel de Bamako informe l’opinion nationale et internationale que depuis quelques jours, des individus mal intentionnés se livrent à des appels à la haine, à des manifestations occasionnant de graves troubles à l’ordre public et tiennent des propos désobligeants à l’égard des autorités administratives et judiciaires, souligne le communiqué. Et le document officiel de préciser : «Ces propos et agissements sont de nature à dresser les citoyens les uns contre les autres et constituent un terreau favorable pour les criminels y compris les terroristes, dans le but d’ébranler la paix, la quiétude et la tranquillité sociale.



Le Procureur général informe l’opinion qu’il a ordonné à tous les Procureurs de la République du ressort de la Cour d’appel de Bamako de veiller scrupuleusement à la préservation de l’ordre public et de ne tolérer aucune violation de la loi quel qu’en soit l’auteur ».



Sévir avec la dernière rigueur



Le Procureur général Hamadoun dit Balobo Guindo « rappelle que la justice sévira avec la dernière rigueur contre de tels agissements et se fera le devoir d’identifier, localiser et interpeller les auteurs de ces faits, conformément à la loi ». Le chef du parquet général de la Cour d’appel de Bamako «sait pouvoir compter sur l’esprit civique et la compréhension de toutes et de tous pour observer le calme et la retenue nécessaire et de dénoncer les auteurs des agissements contraires à la loi.



Et après ?



Les Maliens apprécieront cette sortie du Procureur général au regard des actions menées sur le terrain par la justice en toute impartialité. Ils apprécieront aussi si les poursuites cibleront les voix critiques contre les actes posés par les autorités de la transition ou pas. Wait and see !



Car ce qui est indiscutable - avant et après tout - c'est qu'autant une justice impartiale et ferme est une chance pour le maintien de la paix, autant une justice sélective est une menace grave pour la cohésion sociale et peut être facteur de trouble.



Le Procureur général Hamadoun dit Balobo Guindo, les Procureurs de la République et les autres magistrats sont vivement interpellés par rapport à cette évidence, au moment où le Mali se trouve à un tournant si importantissime pour son existence.



Par Chiaka Doumbia