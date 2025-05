Moutons de tabaski : Une forte délégation sénégalaise au Mali - abamako.com

Moutons de tabaski : Une forte délégation sénégalaise au Mali Publié le vendredi 9 mai 2025 | Le challenger

Vente de moutons dans le cadre de l`opération Tabaski

Accompagné d’une forte délégation, le Ministre Secrétaire d’Etat aux Coopératives et à l’Encadrement Paysan du Sénégal, Dr Alpha Ba, séjourne dans notre pays. Objet de sa visite : la couverture du besoin en moutons de Tabaski de ses compatriotes.

9 Mai 2025 - 01:31

Le Mali est un pays d'élevage par excellence. Les effectifs du cheptel national placent notre pays au premier rang dans l'espace Uemoa. La conscience de ces potentialités de notre pays explique pourquoi le Sénégal vient y compléter depuis de nombreuses années son besoin en moutons de Tabaski. C'est dans ce cadre que le ministre secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l’Encadrement Paysan, Dr Alpha Ba, accompagné d'une forte délégation séjourne à Bamako.



Dr Ba, a eu, le vendredi 2 mai 2025 un entretien avec le ministre de l’Elevage et de la Pêche, M. Youba Ba. C’était au cours d’une cérémonie dans la salle de réunion dudit ministère en présence des membres des services techniques des deux départements et des professionnels de la Filière bétail-viande du Mali.



Dans ses mots de bienvenue, le ministre Youba Ba a transmis à la délégation sénégalaise les cordiales salutations et sincères remerciements des plus hautes autorités du Mali, singulièrement du Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Assimi Goïta et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Général de Division Abdoulaye Maïga.



Il a signifié au ministre Secrétaire d’Etat, toute sa satisfaction et reconnaissance pour cette visite qui ne fait que consolider les relations séculaires entre le Mali et le Sénégal. Cela témoigne, a-t-il poursuivi, de la volonté des autorités sénégalaises de satisfaire les besoins alimentaires de la population sénégalaise, notamment en ce qui concerne sa demande en moutons de Tabaski.



Le ministre Youba Ba a rassuré son homologue et sa délégation de l’entière disponibilité de son département à offrir au Sénégal des parts importantes du bétail malien dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant, basé sur les trois principes fondamentaux qui guident désormais l’action publique au Mali, à savoir : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains du Mali et le respect des intérêts vitaux du peuple malien. «La réussite de l’opération Tabaski au Mali et au Sénégal nous tient particulièrement à cœur, car c’est le même peuple, la même culture et nous partageons le même espace géographique et les mêmes défis », a-t-il affirmé.



Le ministre Youba Ba a saisi cette occasion pour partager avec la délégation sénégalaise «certains défis majeurs qui assaillent nos systèmes de production, notamment le changement climatique, l’insécurité et la pression démographique sur les espaces pastoraux». Le chef du département de l’Elevage et de la Pêche a salué la mise en œuvre efficace de l’Accord zoo sanitaire et de l’Accord règlementant la transhumance entre la République du Mali et la République du Sénégal. «Les cadres de concertation créés à cet effet ont beaucoup contribué au maintien d’un climat serein et paisible de la transhumance entre nos Etats ».



Le ministre de l’Elevage et de la Pêche a mis l’accent sur l’essor fulgurant de l’élevage péri urbain dans le District de Bamako et au niveau des grandes villes de l’intérieur du Mali. Devant la délégation sénégalaise, il a rappelé que le Mali a ouvert d’importants chantiers afin de conforter nos systèmes de production pour une transformation des systèmes alimentaires dans l’optique de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Il a cité entre autres :



- les aménagements de périmètres pastoraux sécurisés totalement dédiés à la vocation pastorale, afin d’offrir de l’aliment naturel permettant de maintenir le bétail sur place dans le terroir tout en évitant les longs déplacements et les conflits ;



- le développement des cultures fourragères comme alternative aux aliments - bétail industriels ;



- la réalisation des Systèmes Hydrauliques Pastoraux Améliorés (SHPA) dans le cadre de l’amélioration des conditions d’abreuvement du bétail entre autres.



Prenant la parole, le ministre Secrétaire d’Etat sénégalais a souligné que sa visite a pour objet de partager avec les autorités maliennes l’ensemble des dispositions prises par le Gouvernement du Sénégal pour une bonne préparation de la fête de Tabaski.



Selon Dr Alpha BA, la Tabaski, au-delà de son caractère religieux et social, constitue un moment fort d’échanges commerciaux entre le Mali et le Sénégal. En 2024, a-t-il expliqué, le Sénégal a importé 297 488 têtes de moutons, dont 109 920 sujets en provenance du Mali, soit 36,95%. Dr Alpha Ba a exprimé la gratitude du Gouvernement et du peuple sénégalais à l’endroit du Gouvernement et du peuple maliens pour cette participation remarquable.



Le ministre Secrétaire d’Etat aux Coopératives et à l’Encadrement Paysan du Sénégal a révélé que les besoins du marché national pour la Tabaski sont de 830 000 têtes de moutons, dont 250 000 provenant de l’importation. il a informé les autorités et opérateurs maliens des mesures prises par le Premier ministre Ousmane Sonko à travers sa Lettre circulaire n°0921/PM/CAB/CT Agriculture du 17 avril 2025 pour faciliter l’exportation de moutons vers le Sénégal.



Dr Alpha Ba a cité notamment :



- l’assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant les moutons à destination du Sénégal ;



- l’exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski ;



- l’autorisation de la présence, à bord de chaque camion, de trois (03) bergers commis à la surveillance des animaux transportés.



« Ces mesures sont applicables du 18 avril au 22 juillet 2025 », a-t-il précisé.



Le ministre Secrétaire d’Etat s’est félicité de l’exemplarité de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’Elevage.



«Au regard de l’engagement des éleveurs maliens à vous fournir des moutons de qualité pour la fête de Tabaski, je ne doute point des dispositions idoines que vous ferez prendre pour mettre vos frères maliens dans les meilleures conditions de vente des animaux au Sénégal», a conclu le ministre Youba Ba avant de souhaiter à la délégation sénégalaise un agréable séjour au Mali, couronné d’une bonne moisson en moutons de Tabaski.



Bamako, le 2 Mai 2025



C.Com/MEP