Centre de formation professionnelle des Avocats du Mali : L'appel du Bâtonnier lors de la Rentrée solennelle ! Publié le vendredi 9 mai 2025 | Le challenger

La rentrée solennelle du Centre de formation professionnelle des Avocats du Mali a eu lieu, le mardi 6 mai 2025 dans la salle de conférence de la Maison de l’Avocat sous la présidence du Bâtonnier Me Ousmane Bouba Traoré, en présence de plusieurs invités.



Le premier responsable du Conseil de l’Ordre des avocats du Mali invite les 36 admis au Centre à être « avocats d’une grande vertu ».



La cérémonie a commencé avec la présentation des élèves-avocats. Ils sont au total, 36 admis au test de sélection, dont trois femmes. Tous ont reçu leurs kits des mains du dauphin du Bâtonnier, Me Souleymane Soumoutera.



Le directeur du CFPA, Me Abdoul Karim, a souligné que la création de cet établissement procède d’une volonté communautaire de l’espace Uemoa. « C'est pour la première fois qu'il est créé au Mali un véritable centre de formation professionnelle des Avocats. Les générations passées ont certes subi des formations, mais pas dans le cadre d'un véritable CFPA avec une Direction et un encadrement adéquat tel qu'envisagé par les textes, le Bâtonnier et le conseil de l'ordre ».



L’objectif de ce centre, a-t-il déclaré, est d’offrir une formation de qualité à la dimension de la compétition internationale. C’est «… entre autres aspects positifs, de donner aux futurs confrères une formation de qualité dans une structure appropriée et à la dimension de la compétition internationale implacable qui prévaut aujourd'hui dans le monde », a révélé Me Koné.



Le responsable du CFPA a promis aux apprenants des enseignements de qualité dispensés par des professionnels expérimentés et d'excellents professeurs de facultés, composés de nationaux et d'étrangers.



Le délégué des Elèves-avocats, Aguibou Bouaré, a remercié le Bâtonnier, le Conseil de l’ordre des Avocats, l’ensemble des avocats du Mali et de l’espace Uemoa et le ministère de la Justice. Il a rendu hommage à trois amazones de la promotion. « Nous sommes conscients du chemin qui reste à faire », a reconnu Aguibou Bouaré qui a invité ses camarades à travailler avec ardeur, voire acharnement. « Si nous tenons à cette noble profession, si nous rêvons de porter la robe d'Avocat avec fierté, le choix de l'excellence s'impose à nous ». Il s’engage au nom de ses camarades : « La promotion, j'allais dire la famille est fondée sur la solidarité, l'entraide, la tolérance, la générosité. Je parie que notre promotion ne fera pas exception à ces règles vertueuses. Nous nous fréquenterons, nous constituerons des groupes d'exercice, nous nous fâcherons, nous nous réconcilierons bref ! Nous ne serons pas à l'abri des nuisances réciproques mais jamais nous ne devrions devenir des loups pour nous entredévorer ».



« Soyez des avocats d’une grande vertu » !



La leçon inaugurale a été présentée par le Bâtonnier du Conseil de l’Ordre des Avocats du Mali sous le thème «quel avocat dans l’espace Uemoa : accès et exigence ». Notre Barreau vient de se mettre au niveau que ceux d’autres pays de l’Uemoa, s’est réjoui Me Ousmane Bouba Traoré. Le Bâtonnier du Conseil de l’Ordre des Avocats du Mali a informé l’assistance que tous les admis au test ne sont pas des Maliens en application des dispositions communautaires. Me Ousmane Bouba Traoré a insisté sur la rigueur de la formation qui sera dispensée aux élèves-avocats pendant une année (six mois de cours théoriques et six mois de pratiques).



Le Barreau du Mali à la différence des autres de l’espace communautaire va faire appel à des personnalités venues d’ailleurs pour dispenser des cours dans son centre de formation. Le Bâtonnier Ousmane Bouba Traoré a rappelé que la profession d’Avocat est encadrée. Aucun Avocat n’a intérêt à agir à l’encontre de son conseil de l’ordre au risque de la fragiliser, a-t-il lancé. Et d’ajouter : « le Barreau n’éduque personne mais le Conseil de l’ordre n’accepte aucun comportement déviant ». La robe d’avocat, a informé le Bâtonnier Traoré, est ornée de 33 boutons qui représentent l’âge du Christ au moment de son décès. Il a dénoncé des Avocats porteurs de l’argent sale aux magistrats. « Soyez des avocats d’une grande vertu », a-t-il souligné. Le Bâtonnier du Conseil de l’Ordre des Avocats du Mali promet de mener une lutte implacable contre les ‘’parasites’’ qui pénètrent dans la profession.



Par Chiaka Doumbia