Situation socio-politique tendue au Mali : Les activités des partis politiques de nouveau suspendues ! Publié le vendredi 9 mai 2025 | Le challenger

© aBamako.com par MS

La nouvelle est tombée, hier mercredi 7 mai 2025, dans la mi-journée, à l'issue de la session ordinaire du conseil des ministres.



Le Président de la Transition a signé un décret qui suspend, sur toute l’étendue du territoire national, les activités des partis politiques jusqu’à nouvel ordre. La raison invoquée est le souci de préserver "l’ordre public" selon toute vraisemblance !



Le décret précise que la mesure de suspension s’étend également aux activités des associations à caractère politique et aux activités de toute autre organisation se réclamant d’un caractère politique.



Une telle n'est pas une première au cours de cette période de transition.



On se rappelle que les autorités avaient, le 10 avril 2024, de suspendu « jusqu’à nouvel ordre » les activités des partis politiques et des associations à caractère politique sur toute l’étendue du territoire, évoquant des « raisons politiques et sécuritaires ».



Avec l'exacerbation de la tension qui prévaut actuellement dans ́le pays, la question est de savoir si cette mesure refroidira les ardeurs, réinstaurera la sérénité dans les rangs de l'ensemble des protagonistes ou exacerbera davantage les tensions.



Une autre question est de savoir si les activités politiques concernées sont suspendues jusqu'à la dissolution dont la probabilité aura notablement contribué au réchauffement du climat socio-politique.