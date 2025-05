Lutte contre le terrorisme : les Forces Unifiées de l’AES détruisent une base terroriste à Ménaka - abamako.com

L'État-Major Général des Armées informe l'opinion que la montée en puissance de la Force Unifiée de la Confédération des États du Sahel (FU-AES) se poursuit avec la planification et la conduite d'opérations conjointes sur l'ensemble du Théâtre Unifié. S'appuyant sur une étroite coordination des services spécialisés à travers les mécanismes de fusion du renseignement, la connaissance de l'environnement et de l'ennemi permet un ciblage toujours plus pointu. La précision et la puissance de feu en constante augmentation des Forces garantissent la réalisation des effets sur le terrain.



Ainsi, dans la journée du 08 mai 2025, dans la continuité des précédents succès opérationnels dans l'ensemble de l'espace AES, particulièrement dans la zone des trois frontières, la surveillance des mouvements transfrontaliers a permis aux sentinelles aériennes du Mali et du Niger de localiser et traiter conjointement une base des groupes armés terroristes à 35 km au sud de INDELIMANE dans la région de MENAKA.



L'État-Major Général des Armées salue la qualité du travail de renseignement, la rigueur des états-majors ainsi que le professionnalisme de tous les personnels engagés au quotidien pour la protection des braves populations sahéliennes vivant dans cet espace. Encouragé par l'efficacité de la coopération entre toutes les composantes de la FU-AES, I'EMGA assure que la posture dynamique et offensive se poursuivra jusqu'à la défaite des forces du mal.



L'État-Major Général des Armées exprime sa gratitude aux populations qui soutiennent l'action des forces malgré les pressions et exactions menées par les lâches obscurantistes. L'EMGA les appelle à toujours se démarquer des terroristes.