Le Ghana a plus que triplé ses réserves d’or en deux ans - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Le Ghana a plus que triplé ses réserves d’or en deux ans Publié le samedi 10 mai 2025 | SPUTNIK Afrique

© Autre presse par DR

Nouveau record historique à plus de 2 440 dollars/oz pour l’or

Tweet

Le stock du métal précieux détenu par la Banque centrale s'élève à 31,37 tonnes, contre 8,78 tonnes deux ans plus tôt, selon l'institution financière.



La hausse reflète les efforts de la Banque à renforcer la stabilité économique dans un contexte de fluctuations au niveau mondial.



L’accumulation du métal précieux s’inscrit dans le programme "Gold for Reserves" (Or contre réserves), mis en place en 2021. Il prévoit le rachat de l'or extrait sur le territoire national, sans recours aux devises étrangères.