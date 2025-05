48 agents contractuels sont à 18 mois sans salaire : Qui bloque la mise en œuvre de l’avis du Contentieux de l’Etat ? - abamako.com

48 agents contractuels sont à 18 mois sans salaire : Qui bloque la mise en œuvre de l'avis du Contentieux de l'Etat ? Publié le samedi 10 mai 2025 | Aujourd`hui

48 agents de la Haute cour de justice sont de nos jours à 18 mois sans salaire. Pis, malgré l'avis du Contentieux de l'Etat, ils n'arrivent pas à être remis dans leurs droits.



Toute chose qui suscite interrogation et préoccupation pour ses chefs de familles.



Les travailleurs contractuels de la Haute cour de justice traversent depuis la fermeture de l'institution une période difficile. Il faut rappeler que conformément à l'article 190 de la Constitution du 22 juillet 2023, cette institution a été supprimée. Le salaire des membres coupé depuis fin octobre 2023. "Depuis lors, aucune disposition n'a été prise à ce jour prise pour le redéploiement des agents dans d'autres services de l'Etat. Nous pensons que ces agents ayant acquis une certaine expérience doivent continuer à servir notre pays", pense un membre du Collectif. C'est dans cette optique de leur redéploiement et la quête de leurs droits, que ces agents ont écrit à plusieurs institutions de la République pour leur faire part de leur problème.



"Nos nombreuses sollicitations auprès des ministères de la Refondation de l'Etat, chargé des Relations avec les institutions, de l'Economie et des Finances, du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social restent à ce jour sans résultats concrets", regrette un membre du Collectif. Toujours dans leur quête d'une solution, ces agents se sont tournés vers l'actuel Premier ministre Abdoulaye Maïga. "Le chef du gouvernement a envoyé notre dossier ay niveau du Contentieux de l'Etat pour avis. Et la réponse de structure a été catégorique. Soit l'Etat licencie les agents avec leurs droits soit il les re-déploie dans d'autres structures. Cependant, trois mois après l'avis du Contentieux de l'Etat, c'est silence radio sur notre sort", déplore Aboubakr Siddikh Kane un des porte-parole du Collectif.





Alors la question qui taraude les esprits est de savoir qui bloque l'application de l'avis du contentieux de l'Etat.



"C'est une situation préoccupante pour des chefs de famille qui doivent payer le loyer, les frais scolaires et nourrir leurs familles", poursuit-il. "Nous fondons beaucoup d'espoir sur nos autorités et plus précisément le Premier ministre Abdoulaye Maïga à trouver le plus vite possible une solution à ce dossier qui n'a que trop duré dans les couloirs de l'administration", espère M. Kane.



Il faut noter que ces agents contractuels de la Haute cour de justice sont au nombre de 48 parmi lesquels des financiers, des juristes, assistants,communicateurs…



Kassoum Théra