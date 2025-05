Le Mali affiche une performance agricole solide malgré les défis - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Le Mali affiche une performance agricole solide malgré les défis Publié le samedi 10 mai 2025 | sputniknews.africa

© Autre presse par DR

Le Mali affiche une performance agricole solide malgré les défis

Tweet

Le Mali affiche une performance agricole solide malgré les défis



Plus de 11 millions de tonnes de céréales ont été récoltées en 2024 en dépit des inondations et de l’insécurité, a souligné le Président de la Transition lors d'un Conseil supérieur de l’Agriculture.



Il s'agit d'une hausse de plus de 1 million de tonnes par rapport à la campagne précédente.



🟠Les autres filières ont également affiché des résultats encourageants: 640.000 tonnes de graines de coron, près de 97.000 tonnes de viande contrôlée et plus de 113.000 tonnes de poisson;



🟠Le secteur agricole contribue à 40% du PIB national et emploie près de 80% de la population active;



🟠Le gouvernement continuera à accompagner les producteurs via les subventions et mesures de soutien;



🟠Il est nécessaire de renforcer la transformation locale, la commercialisation et l’intégration des chaînes de valeur pour un développement inclusif et durable.