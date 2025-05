CEDEAO - AES : Pape Djibril Fall exprime son opinion - abamako.com

News Société Article Société CEDEAO - AES : Pape Djibril Fall exprime son opinion Publié le samedi 10 mai 2025 | Autre presse

© Autre presse par DR

Pape Djibril Fall

Les trois nations d’Afrique de l’Ouest formant l’AES ont quitté la CEDEAO en janvier dernier, estimant que le bloc économique influencé par la France s’est éloigné de ses valeurs originelles en soumettant les États membres à des sanctions inhumaines. De surcroît, ces trois nations ont adopté des trajectoires similaires vers ce qu’ils envisagent comme un futur économique plus radieux.



Le 7 mai, lors d’une interview sur Afrique Media, Pape Djibril Fall, un député sénégalais, a partagé son point de vue sur le sujet. Il a abordé trois grands thèmes : le massacre de Thiaroye et la nécessité de réparations ; les conséquences négatives des activités minières du groupe français Eramet à Lompoul au Sénégal ; et la crise entre la CEDEAO et l’Alliance, ainsi que l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.



Lors de son intervention, il a souligné l’une des principales raisons du départ des pays de l’Alliance de la CEDEAO. Selon lui, il est crucial que la CEDEAO soit réformée pour mieux servir le peuple. « La CEDEAO doit être réformée en profondeur, parce que l’une des préoccupations que les états de l’AES tentent de répondre, c’est véritablement pourquoi la CEDEAO a tardé à être une CEDEAO du peuple », a déclaré le politician.



Il a aussi mis l’accent sur le fait que la communauté s’est maintenant focalisée sur les pouvoirs, délaissant ainsi les besoins des populations. Il a déclaré que pour la CEDEAO, les besoins des populations d’Afrique de l’Ouest doivent passer en premier : « : « Le reproche qu’on leur a fait pendant longtemps, c’est que la CEDEAO est restée un syndicat de chefs d’état. La CEDEAO doit être une CEDEAO du peuple. »



Djibril Fall a également souligné les relations entre le Sénégal et les nations de l’Alliance, en mettant un accent particulier sur celles avec le Mali. Selon lui, ce lien va bien au-delà de simples considérations économiques et constitue un véritable rapprochement historique entre ces deux pays. Il affirme que ce qui lie les populations du Sénégal et du Mali est d’une portée bien plus grande que les enjeux commerciaux.

« Ce qui nous lie avec les peuples de l’AES globalement et avec le Mali en particulier, c’est que ça va au-delà du profit, ça va au-delà du marché. C’est une relation historique, c’est une relation sociologique. Aujourd’hui, c’est plus que des peuples frères, c’est un même peuple. Et nous avons intérêt à travailler ensemble », estime-t-il.



Pour conclure, Pape Djibril Fall a souligné que le continent nécessite actuellement des structures dédiées à la défense des préoccupations et intérêts de ses habitants, tout en évitant de répéter les mêmes erreurs que celles commises par la CEDEAO. Dans un contexte de changements de réalités et de défis, l’Afrique de l’Ouest semble être à la recherche de dirigeants désireux d’œuvrer pour un avenir meilleur et prospère dans une région qui a connu tant de difficultés au fil des ans.



Ousmane Konaté