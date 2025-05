Mali-Barrick : Les propositions du syndicat - abamako.com

Mali-Barrick : Les propositions du syndicat Publié le samedi 10 mai 2025 | Mali Tribune

Dans une correspondance en date du 3 mai, le Syndicat national des Constructions civiles, des Mines et de l’Énergie du Mali (Synacome), fait des propositions aux autorités pour ouvrir les mines de Barrick.



La correspondance qui a pour destinataires plus d’une dizaine de structures et personnalités, dont le président de la transition, est signée du Secrétaire général du Syndicat national des Constructions civiles, des Mines et de l’Energie du Mali (Synacome), Alassane Maïga. La correspondance a pour objet : « Propositions syndicales pour un accord partiel provisoire exclusif uniquement pour la reprise des opérations des mines de Somilo-SA et Gounkoto-SA et la libération même provisoire des dirigeants desdites mines, sans préjudice des négociations ou procédures judiciaires ou arbitraires en cours dans le litige opposant l’Etat du Mali à l’investisseur Barrick gold corporation ».



Le Synacome, après avoir salué les efforts du gouvernement pour la souveraineté, affirme son « profond respect envers Barrick, investisseur de référence dans le secteur minier et dont l’engagement à long terme au Mali a contribué au développement du secteur extractif, à la création d’emplois et à la prospérité de nombreuses communautés ».



Pour le syndicat, il est indispensable que le dialogue continue entre les deux parties, surtout, à son avis, que Barrick a annoncé sa volonté de continuer dans certaines conditions.



A. Kalambry