Coupe du monde féminine : Les candidats se manifestent Publié le samedi 10 mai 2025 | Mali Tribune

En vue de l’organisation des éditions 2031 et 2035 de la Coupe du monde féminine de football, la Fifa a fait savoir que plusieurs Fédérations ont déposé un accord de candidature pour abriter ces évènements.



A en croire les informations communiquées par l’instance organisatrice de ces tournois, la Fédération de football des États-Unis a transmis un accord de candidature pour l’édition 2031. La Fédération anglaise de football, la Fédération Nord-Irlandaise de football, la fédération écossaise de football et la Fédération galloise de football ont quant à elles déposé un dossier conjoint en vue de la Coupe du monde féminine 2035. « La FIFA mènera une procédure de candidature approfondie avant que les hôtes soient désignés par le Congrès de la FIFA, si tant est que les exigences d’organisation soient respectées », a expliqué l’instance dirigeante du football mondial. Et la Fifa de précise que : « L’accord de candidature fournit aux associations candidates des informations sur la structure et le contenu du dossier de la candidature, ainsi que sur les documents qui doivent être transmis, tout en garantissant le respect des principes fondamentaux de la procédure de candidature : objectivité, transparence, intégrité et engagement en faveur des droits humains et gestion durable des événements. À la suite d’une procédure d’évaluation des plus exhaustives, la FIFA publiera ses rapports d’évaluation et, si les exigences sont respectées, les associations membres de la FIFA réunies en Congrès décideront des hôtes des compétitions concernées au deuxième trimestre 2026. »



Moussa Bangaly