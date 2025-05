Europe-League des champions : Un trophée de 7,5 kg pour le vainqueur - abamako.com

Europe-League des champions : Un trophée de 7,5 kg pour le vainqueur Publié le samedi 10 mai 2025 | Mali Tribune

La saison 2024/25 de l'UEFA Champions League se conclut à Munich, en Allemagne, le samedi 31 mai 2025 avec la finale de la compétition. Le coup d'envoi de cet ultime match du tournoi entre Paris et l'Inter est prévu à 19h GMT, a fait savoir l’Uefa.



Les demi-finales de League des champions se sont disputées les mardi et mercredi passés. A l’issue de ces rencontres, l’affiche de la finale a été ainsi connue. Il s’agira d’un alléchant Inter Milan-Paris Saint-Germain. Les Italiens de l’Inter ont éliminé le FC Barcelone (3-3 à l’aller puis 4-3 au retour) pour rendre rendez-vous en finale avec les Français du PSG, vainqueurs des Anglais d’Arenal à l’aller (0-1) aussi bien qu’au retour (2-1).



A un peu plus de trois semaines du bouquet final, bon nombre de personnes se posent des questions qui sont généralement : Où se déroule la finale de la Champions League 2025 ? Y aura-t-il une prolongation et des tirs au but en finale de la Ligue des champions ? Que remporte le vainqueur de la Ligue des champions ?



L’Uefa, organisatrice de la compétition a répondu à ces interrogations. Elle a ainsi indiqué que le point d'orgue du calendrier du football de clubs européen revient à Munich pour la première fois depuis 2012, lorsque Chelsea a défié l’avantage du terrain en battant le Bayern aux tirs au but. « Achevée le 30 avril 2005, la Munich Football Arena est située sur Werner-Heisenberg-Allee et appartient au Bayern München. Elle a accueilli quatre matches à l’EURO 2020 et, comme elle a également accueilli l’EURO 2024, elle est devenue le premier stade de l’histoire à accueillir des matches lors de championnats d’Europe de l’UEFA consécutifs. Sa capacité pour ce tournoi était de 66 000 spectateurs. »



Pour ce qui est de la question liée aux prolongations, l’instance dirigeante du football européen a expliqué qu’en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, une prolongation de deux fois quinze minutes est joué. Si l'une des équipes marque plus de buts que l'autre durant la prolongation, cette équipe est déclarée vainqueur. Dans le cas contraire, le vainqueur est déterminé par une séance de tirs au but.



Pour ce qui est des récompenses du club vainqueur du tournoi, l’Uefa a fait savoir que le trophée actuel qui mesure 73,5 cm de haut et pèse 7,5 kg, sera remis aux vainqueurs. « Les vainqueurs de l’édition 2024/25 obtiendront également une place en phase de ligue de l’UEFA Champions League 2025/26, s'ils ne se sont pas qualifiés via leur championnat national. Ils gagneront aussi le droit d'affronter les vainqueurs de l'UEFA Europa League 2024/25 lors de la Super Coupe de l'UEFA 2025.



Moussa Bangaly