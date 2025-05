Hivernage 2024 : Plus de 647 000 tonnes détruites par la pluie - abamako.com

Hivernage 2024 : Plus de 647 000 tonnes détruites par la pluie Publié le samedi 10 mai 2025 | Mali Tribune

Le HCR au secours des familles déplacées et affectées par les inondations au Sahel

Les grandes pluies de l’année passée ayant provoqué plus de 720 cas d’inondations et près de 100 décès, ont aussi laissé des traces dans les champs. Ces pertes ont été évaluées au cours de la session du Conseil supérieur de l’agriculture.

10 Mai 2025 - 01:47

« Les crues exceptionnelles de 2024 ont occasionné la destruction des cultures sur 4,56 des surfaces ensemencées », a dit le Président de la transition Assimi Goïta, mardi 6 mai à Koulouba, lors de la 15e session du Conseil supérieur de l’agriculture. Les pertes de productions ont été évaluées par les services techniques de l'agriculture à plus 647 000 tonnes. « Le nombre de producteurs touchés, quant à eux, s’élèvent à 101 160 personnes », a déclaré le président de la Transition dans son allocution d’ouverture sur la chaîne nationale.



Face à ces catastrophes, les autorités disent entreprendre plusieurs actions avec ses partenaires pour soulager les sinistrés, parmi lesquelles la distribution gratuite de vivres.



Le Conseil supérieur de l’agriculture a aussi examiné le bilan de la campagne agricole 2024. Ce sont plus de 11 millions de tonnes de céréales, 640 000 tonnes de coton graine, près de 97 000 tonnes de viande contrôlée et plus de 113 000 tonnes de poisson qui ont été obtenus. Ces résultats sont jugés « satisfaisants » par le président du Conseil supérieur de l’agriculture au regard des conditions difficiles dans lesquels ils sont été obtenus ».



Pour la campagne prochaine, les producteurs sont décidés à faire plus qu’en 2024. Les objectifs de production sont estimés à près 11 700 000 tonnes de céréales ; 682 000 tonnes de coton graine et plus de 128 800 tonnes de poissons frais. A cette occasion, les prix aux producteurs ont été fixés : le kilogramme de coton graine, 1er choix, est établi à 300 F CFA ; le sac de 50 kg d’engrais minéraux est subventionné à 14 000 F CFA. Les engrais organiques seront cédés à 3 000 F CFA, selon le gouvernement de la transition. Le kilogramme de semences de maïs hybride sera vendu à 1 500 F CFA et celui du biostimulant ovalis à 17 500 F CFA.



Kadiatou Mouyi Doumbia