Tour cycliste du Bénin : Une participation « honorable » pour les cyclistes maliens - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Tour cycliste du Bénin : Une participation « honorable » pour les cyclistes maliens Publié le samedi 10 mai 2025 | Mali Tribune

Tweet

La 20e édition du Tour cycliste du Bénin a pris fin le week-end dernier. Le Tour a été remporté par Janse Reinardt pendant que la Fédération malienne de cyclisme (FMC) qualifie la participation malienne « d’honorable ».



A l’issue de la 20e édition du Tour du Bénin sur la place des Amazones, le Sud-africain Janse Reinardt a été déclaré vainqueur de la compétition. En ce qui concerne la participation malienne à ce Tour, la fédération malienne s’est montrée satisfaite des performances de ses cyclistes affirmant que les Aigles cyclistes n'ont pas démérité et qu’ils ont, plutôt, réalisé un résultat très honorable. « Depuis la première, Daouda Djiré s'est montré le plus constant des Aigles avec une présence dans le top 10 de chaque étape malgré les problèmes mécaniques. Il termine la compétition à la 9e place au classement général final. Les autres Aigles, Tiemoko Diamouténé, Sidiki Diarra, et Fidèle Cissé occupent respectivement, les 23e, 25e et 29 places au classement général individuel final. Au classement général final du Meilleur Africain, Daouda Djiré occupe la 7e place. Tiemoko Diamouténé arrive à la 14e place, Sidiki Diarra 15e et Fidèle Cissé 18e. Au classement général par équipe le Mali occupe la 2e place de la dernière étape et 6e au classement général final », s’est montrée satisfaite la FMC.



Alors que le cyclisme commence à se faire une place au soleil parmi les disciplines sportives les plus prisées du pays, la Fédération accélère aussi sa politique de promotion de la discipline de perfectionnement des athlètes. Dans ce cadre, elle vient d’accompagner l’Aigle cycliste Tiemoko Diallo pour l’assister à prendre, en Afrique du Sud, à un stage d'un mois. Selon la FMC, le stage s'inscrit dans le cadre de la solidarité UCI et des préparatifs des Championnats du Monde de cyclisme sur Route Kigali 2025. « C'est le fruit de la bonne collaboration entre la Fédération Malienne de Cyclisme et l’UCI. C'est un stage d'entrainement et de perfectionnement qui durera un mois, du 1 au 31 mai 2025 au Centre Satellite du Centre Mondial du Cyclisme Mondial de Cyclisme de l'UCI en Afrique du Sud. Pour rappel, le jeune cycliste Tiemoko Diallo est revenu du Centre Mondial du Cyclisme en Afrique du Sud juste deux semaines avant le début de la 11ème édition du Tour cycliste international du Mali. Il a gagné la deuxième étape de cette édition entre Sikasso et Nièna. Cette étape était parrainée par le Port Autonome de Dakar ainsi que l'équipe régionale du Kénédougou. C'est pourquoi, le représentant du Port Autonome de Dakar, Dr Daouda Koné, a tenu à accompagner avant le jeune cycliste à l'aéroport international Modibo Keita de Senou aux côtés du président de la Fédération malienne de cyclisme, Sidy Bagayoko », a indiqué la Fédération.



Moussa Bangaly