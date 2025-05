Suspension des activités politiques : Le niet des partis politiques - abamako.com

Mercredi dernier, le Conseil des ministres a suspendu toutes les activités des partis politiques, associations et organisations à caractère politique. Hier jeudi, dans un communiqué, les partis politiques ont rejeté la décision et promettent de saisir la justice.



Sous la bannière du collectif des partis politiques pour la constitution, les présidents desdits partis ont publié un communiqué dans lequel, ils ont rejeté en bloc la décision de suspension des activités politiques des partis, associations et organisations à caractère politique au Mali.



Les partis politiques signataires voient en cette décision, des atteintes graves à certaines libertés dont celles d'association, d'opinion et d'expression. Ils estiment aussi que seule la justice peut prendre cette décision. Aucune mesure administrative n'en est compétente, font-ils savoir.



Les partis politiques disent user de tous les moyens légaux en leur faveur. Ils décident d'entamer urgemment une procédure judiciaire de recours en annulation de la décision de suspension des activités politiques.



Par ailleurs, ils ont exhorté les autorités de la transition, à lever sans délai, cette mesure qu'ils jugent liberticide et démocraticide.



Cela, pour les partis politiques, afin de permettre à toutes les composantes de la société malienne de participer pleinement à l'animation de la vie publique nationale aussi de jeter les bases d'une véritable refondation pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel.



Koureichy Cissé