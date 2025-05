Bakary Dembelé, charge d’affaires de l’ambassade du Mali à Paris, lors de la cérémonie d’hommage à Aboubakar Cisse : "Les autorités maliennes resteront solidaires et ne ménageront aucun effort pour que justice soit rendue" - abamako.com

News Politique Article Politique Bakary Dembelé, charge d’affaires de l’ambassade du Mali à Paris, lors de la cérémonie d’hommage à Aboubakar Cisse : "Les autorités maliennes resteront solidaires et ne ménageront aucun effort pour que justice soit rendue" Publié le samedi 10 mai 2025 | Aujourd`hui

Fauché par la haine islamophobe, le 25 avril 2025, dans une mosquée à Paris, notre compatriote Aboubakar Cissé a été accompagné, le lundi 5 mai dernier, à sa dernière demeure par une foule des grands jours.



La cérémonie de prière mortuaire et de recueillement s'est déroulée à la Grande mosquée de Paris en présence du chargé d'affaires de l'ambassade du Mali à Paris, Bakary Dembélé, du Consul général du Mali à Lyon, Sory Kaba Diakité ainsi que la communauté malienne et africaine. Sans oublier des représentants des autres cultes, les sénateurs Rachid Temal et Rémi Féraud, des représentants de l'ambassade du Mali en France, le directeur de cabinet de la maire de Paris et la cheffe du Bureau central des cultes. Après cette cérémonie, la dépouille d'Aboubakar Cissé devrait être rapatriée au Mali, où elle sera inhumée. Lors de cette cérémonie d'hommage, Bakary Dembélé a livré un message au nom des plus hautes autorités du Mali. Son discours d'hommage !



Louange à Allah, Seigneur de la création et de l'univers, le Très Miséricordieux, celui qui nous permet de nous rassembler, avec la paix dans nos cœurs et nos esprits, pour rendre un vibrant hommage à Aboubakar Cissé. Cet homme, dont la dévotion, la nature aimable et l'engagement envers sa communauté étaient exemplaires, a consacré sa vie à une aspiration constante à la paix et à la pratique de la religion musulmane. Au nom des plus hautes autorités du Mali, je tiens à saluer et à adresser nos sincères remerciements à toutes les personnes aujourd'hui présentes : le Recteur de la Grande mosquée de Paris, les dignitaires, les fidèles, ainsi que les membres de la famille de notre regretté compatriote, arraché à notre affection.



Nous réaffirmons également notre profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux en France qui ont fait preuve de solidarité auprès de la famille Cissé et de la Communauté malienne établie ici.



Monsieur le Recteur, nous vous remercions pour votre initiative d'organisation de cette cérémonie qui nous touche profondément.



Chers frères et sœurs en islam ;



Comment ne pas condamner, avec la dernière rigueur, l'acte de violence qui a coûté la vie à Aboubakar ? La violence n'a pas sa place dans la société et nous devons tous œuvrer ensemble, résolument, pour promouvoir la paix et la compréhension mutuelle.



J'en appelle donc, légitimement, à l'unité de toutes les communautés éprises de paix et de justice pour faire face à l'intolérance et à la barbarie.



Dans notre douleur, profonde et partagée, la foi et le courage nous aideront à maintenir notre dignité, transformer notre tristesse en prière et notre prière en lumière, comme le souligne si bien le communiqué de la Grande mosquée.



Puissions-nous tous être inspirés par la mémoire d'Aboubakar pour entreprendre des actions positives et renforcer notre engagement envers la paix et la fraternité.



Je voudrais terminer par une prière sincère pour le repos éternel de l'âme d'Aboubakar Cissé, en demandant à Allah, Le Très Miséricordieux, Le Tout Miséricordieux, de l'accueillir dans Son vaste et éternel Paradis.



Que la paix et la sérénité accompagnent sa famille et tous ceux qui sont touchés par cette perte cruelle, témoignant d'une mobilisation à travers toute la France.



Enfin, je tiens à rappeler que les Autorités maliennes resteront solidaires et ne ménageront aucun effort pour que justice soit rendue.



Que Dieu préserve l'Humanité de l'intolérance et de l'obscurantisme".