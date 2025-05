Conclusions des concertations des forces vives de la nation : Aliou Boubacar Diallo, président d’honneur de l’ADP-Maliba, brise le silence - abamako.com

Conclusions des concertations des forces vives de la nation : Aliou Boubacar Diallo, président d'honneur de l'ADP-Maliba, brise le silence Publié le samedi 10 mai 2025 | Aujourd`hui

Après les conclusions des concertations des forces vives de la nation qui ont décidé entre autres : d'accorder un mandat de cinq ans renouvelables et le titre de président de la République au président de la Transition Assimi Goïta sans élection, le président d'honneur de l'ADP-Maliba, Aliou Diallo est sorti de son silence.



Selon lui, si, depuis quelques années, il ne s'adresse aux Maliens que lors des grands événements (22 septembre, nouvel an, fêtes religieuses…) et qu'il s'est imposé un devoir de silence par amour pour notre cher Mali, les actualités politiques récentes l'obligent à sortir de sa réserve. A l'en croire, le Mali a une Constitution qui a été adoptée et promulguée en juillet 2023 suite à un référendum. Aussi, celle-ci a été votée par le peuple souverain du Mali et a coûté des milliards de F CFA payés par le Trésor public malien.



"Aujourd'hui, l'argent du même Trésor public malien a été utilisé pour financer des concertations des forces vives de la nation qui recommandent de désigner notre président de la République sans élections. Ceci est en contradiction avec l'article 45 de notre Nouvelle Constitution qui stipule que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct et qu'il n'est rééligible qu'une seule fois", a-t-il ajouté.



Et de renchérir que c'est une véritable forfaiture à l'encontre de la Constitution que les autorités de la Transition ont pourtant fait voter. Il poursuivra qu'il est inadmissible de gaspiller l'argent de l'Etat pour organiser des concertations qui recommandent de violer notre constitution. "Où va notre pays", s'est-il interrogé.



Pour M. Diallo, c'est avec beaucoup de solennité, mais aussi avec beaucoup de tristesse qu'il s'adresse aujourd'hui à tous les Maliens pour dire qu'il n'est pas d'accord avec les conclusions des concertations des forces vives de la nation parce qu'elles nous proposent de violer notre Constitution.



A ses dires, le multipartisme qui a été acquis de haute lutte dans le sang en 1991 doit être préservé de même que l'élection du président de la République au suffrage universel direct.



"Je suis et serai toujours pour la conquête démocratique du pouvoir comme le stipule notre Constitution et comme le précisent les statuts de mon parti ADP/Maliba. Allons aux élections pour choisir notre président, nos députés et nos maires conformément à notre Constitution. C'est ainsi que nous pourrons construire un Mali nouveau dans la stabilité, condition préalable à son essor économique et à son développement durable pour plus de prospérité, de tranquillité et de bien-être du peuple malien", a conclu le président d'honneur de l'ADP-Maliba.



Boubacar Païtao