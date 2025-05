Cabale contre Mohammed Ben Salman : Nous protestons ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Cabale contre Mohammed Ben Salman : Nous protestons ! Publié le samedi 10 mai 2025 | Aujourd`hui

Tweet

C'est avec surprise et indignation que nous observons fraichement à nouveau de la republication d'une vidéo, dans laquelle le Prince héritier du Royaume d'Arabie saoudite : Mohammed Ben Salman s'est érigé en correcteur et corrigeur de milliers de Hadiths authentiques du Prophète Mohammed (PSL).



En toile de fond dans cette vidéo, il est confirmé que le Prince héritier Mohammed Ben Salman a annulé plus de 100 000 hadiths. Qu'il a pris sur lui de corriger les hadiths dont l'objectif est de débarrasser l'islam de toutes les scories et les faux hadiths. Qu'une longue série de hadiths a déjà été supprimée. En guise d'illustration, qu'une nouvelle liste de 108 380 des ouvrages suivants sera supprimée : Boukhary (7397), Muslim (7563), Termidi (3956), Abou Daoud (5274), Al Nissai (5774), Ibnou Madjah (4341), Al Derami (3503), Malek (1740), Ahmad (27647), Ibnou Hebbane (7491), Ibnou Khouzaima (3079), Al Hakam (8803), Al Bouhaiki (21812). Ce sont ces reproductions calomnieuses de cette nature qui ont été rapportés dans cette vidéo.



l y a plus grave dans cette (vidéo), c'est la stigmatisation essentialiste du Prince héritier Mohammed Ben Salman. Le pire et le plus insupportable de tout, ce sont les violentes vitupérations, les accusations injustes et les insidieux amalgames à l'endroit de l'héritier du Serviteur des Deux Lieux Saints de l'Islam.



Par rapport à une telle vidéo, nous remarquons qu'il s'agit vraisemblablement d'une intox, à défaut d'un ballon d'essai pour sonder la perception de l'opinion malienne sur une éventuelle déstabilisation idéologique tendancieuse, une remise en cause des hadiths jugés authentique. Malheureusement, les distributeurs d'une telle vidéo sont tombés dans les pratiques malsaines ; des actions et révélations trompeuses pour manipuler l'opinion publique, leur sport favori afin d'atteindre des objectifs inavoués et inavouables. Ils oublient que les Maliens actuellement veulent des arguments et non des arguties.





Telle une traînée de poudre, la nouvelle dudit document (vidéo) a fait les choux gras de certaines tendances et embrasé les réseaux sociaux.



Ce sont des ragots de cette nature qui ont été rapportés et il est absolument nécessaire que la vérité soit établie.



A cet effet, nous laissons aux détracteurs de l'Islam, et surtout aux distributeurs de cette reproduction-vidéo mensongère, la couverture sensationnaliste et provocatrice du Prince héritier Mohammed Ben Salman, vu ses efforts dans l'accomplissement de la très haute et noble mission au service de l'Islam, dépeint à travers le prisme déformant de correcteur des hadiths authentiques du Prophète Mohammed (PSL) d'une part. Et d'autre part, cette calembredaine vidéo n'est pas seulement délirante, elle est aussi abjecte. Cette stupidité, une de plus, ira en rejoindre tant d'autres au musée de la bêtise et de la désinformation.



Apres recoupement, nous sommes aujourd'hui en droit de se demander au nom de quelle logique ou de quel impératif d'urgence s'imposait une telle reproduction calomnieuse, une telle intox après tant d'années contre le dirigeant d'un pays frère comme l'Arabie saoudite qui a toujours soutenu le Mali?



C'est pourquoi, je me trouve aujourd'hui dans l'obligation de répondre à ces attaques directes et frontales dans le but d'apporter une modeste contribution à l'éclairage d'une certaine allégation non fondée faisant croire que le Prince héritier Mohammed Ben Salman s'érige contre des hadiths authentiques du Prophète Mohammed (PSL), de donner des précisions sur l'origine lointaine d'un tel montage, et de lancer un appel à toute la communauté musulmane du Mali à l'union sacrée autour de notre religion et de ses dirigeants.



D'après le Prophète Mohammed (PSL), "la Communauté musulmane ressemble à un corps humain. Quand une partie souffre d'une douleur, c'est tout le reste du corps qui en ressent ses effets". Notre Prophète (PSL) dira aussi que : "Le musulman est le frère du musulman. Il n'y a point de musulman qui ne secoure un autre dans une circonstance où l'on porte atteinte à son honneur et à sa dignité, que Dieu ne soutienne lorsqu'il désire lui-même être défendu".



Nous précisons d'abord cette vidéo, ce montage médiatique mensonger et islamophobe ne date pas d'aujourd'hui, comme ses distributeurs semblent tromper l'opinion, mais a existé il y'a plus de quatre ans : depuis 2021. Dans ce cas, la republier comme actuelle et récente relève de la diversion et d'une cabale contre Prince héritier Mohammed Ben Salman.



Ensuite, les faits qui sont reprochés à son altesse sont en contradiction avec sa vision de Serviteur infatigable de l'Islam partout et à tout moment. Une telle attaque infondée n'est rien d'autre qu'une vaine tentative à vouloir faire douter des millions de musulmans des hadiths authentiques du Prophète Mohammed (PSL). A cet effet, une telle démarche n'aboutira pas au Mali que nous considérons comme "faire passer un chameau par le chas d'une aiguille". Que des gens de crédibilité sulfureuse jettent de l'opprobre sur les honnêtes personnes et défenseur de l'Islam comme Mohammed Ben Salman est inacceptable.



A cet effet, si l'objet de ladite vidéo est un chantage, les auteurs sont passés à côté. Car pour faire du chantage ; il faut les moyens. Ces moyens sont : la pertinence de la reproduction vidéo, la véracité des faits suivie des témoignages poignants. Aucun de ces éléments ne se trouve dans cette vidéo téléguidée par de tiers. Alors quel est son but ? Une cabale contre le Royaume d'Arabie saoudite à travers son Prince héritier Mohammed Ben Salman.



Tout compte fait, il s'agit de rappeler que l'opinion malienne ne peut plus se contenter de consommer les mensonges montés de toutes pièces par des ennemis de mauvaise foi du Royaume d'Arabie saoudite et ses dirigeants, par des gens qui ne s'intéressent qu'à prêcher des discours de haine, de révolte et de diversion en donnant volontairement par malhonnêteté et subordination, des informations tronquées où le mensonge par omission volontaire est roi. Dans cette croisade médiatique, de tout petits détails sont grossis à outrance et les données essentielles escamotées et ostracisées.



A bon entendeur, salut !



Président du Collectif des associations musulmanes du Mali



Mohammed Kimbiri