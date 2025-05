El Hadj Bandiougou Danté lors de la journée de la liberté de la presse : "Je réitère ma demande de clémence pour le journaliste Alhousseiny Togo à la justice malienne" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société El Hadj Bandiougou Danté lors de la journée de la liberté de la presse : "Je réitère ma demande de clémence pour le journaliste Alhousseiny Togo à la justice malienne" Publié le samedi 10 mai 2025 | Aujourd`hui

© aBamako.com par FS

Mise en place du bureau du comité de pilotage de la Maison de la Presse

Bamako, le 23 Janvier 2021, Bandjougou DANTE a été élu président du Comité de pilotage de la Maison de la Presse à la suite d`une Assemblée Générale ordinaire. Tweet

Le Mali à l'instar des autres pays a célébré la 32è édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai 2025



Cela à travers la Maison de la presse sous la conduite de El Hadj Bandiougou Danté, en présence de nombreux invités de marque dont les représentants du ministère de la Communication, de l'Economie numérique et de la Modernisation de l'administration, de la Haute autorité de la communication, de l'ORTM, de l'Amap, de l'Unesco ainsi que des présidents des associations et faitières de la presse et des étudiants des écoles de formation de journalistes. L'invité d'honneur était le directeur de la Maison de la presse du Sénégal, Sambou Biyagui. Le thème de l'édition 2025 est axé sur : "Informer dans un monde complexe : l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias". Ce thème, selon Bandiougou Danté, rappelle "la complexité et la délicatesse du travail des médias dans un monde extrêmement compliqué. En effet le monde connait une situation politique, sociale, diplomatique, économique environnementale extrêmement compliquée qui menace la paix et la sécurité collectives. C'est pourquoi les professionnels des médias risquent leur vie pour tenter d'informer le monde sur tous les sujets, de la guerre à la démocratie". Ci-dessous le discours intégral prononcé par le président de la Maison de la presse à cette occasion.



Avant tout propos, je voudrais exprimer une pensée pieuse à l'illustre mémoire de tous les enfants du pays qui nous ont quittés.



Permettez-moi au nom de la Maison de la presse et au mien propre, de vous souhaiter une belle célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse.



Distingués invités,



Depuis plus trois décennies, la Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée à travers le monde. Pour cette 32e édition le thème est «Informer dans un monde complexe : l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias».



Ce thème rappelle la complexité et la délicatesse du travail des médias dans un monde extrêmement compliqué. En effet le monde connait une situation politique, sociale, diplomatique, économique environnementale extrêmement compliquée qui menace la paix et la sécurité collectives. C'est pourquoi les professionnels des médias risquent leur vie pour tenter d'informer le monde sur tous les sujets, de la guerre à la démocratie.



Chers invités,



La célébration du 3 mai est l'occasion de rappeler aux gouvernements la nécessité de respecter leurs engagements en faveur de la liberté de la presse. Elle constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la Presse et à l'éthique professionnelle.



Comme l'année dernière je rappelle avec plaisir deux déclarations du secrétaire général des nations unies marquant les esprits et nous encourageant dans notre combat noble de lutte pour la liberté de la Presse et la liberté d'expression. Il a déclaré :



«Sans liberté de la presse, nous n'aurons aucune liberté» ; «La liberté de la presse n'est pas un choix, c'est une nécessité». L'année qui s'est écoulée a été une difficile pour la presse malienne sinon pour les médias du monde.



Nous ne cesserons jamais de rappeler jusqu'à satisfaction les cas d'enlèvement, d'assassinat et il faut l'ajouter désormais d'emprisonnements enregistrés.



Depuis dix ans les enquêtes sur la disparition de Birama Touré sont interminables. Hammadoun Nialibouly et Moussa Bana Dicko sont introuvables.



Alhousseiny Togo, directeur de publication du Canard de la Venise est placé sous mandat de dépôt le 9 avril dernier et attend la suite à réserver à sa demande de liberté provisoire pour l'audience du 12 mai. Je réitère ici ma demande de clémence pour le journaliste Alhousseiny Togo à la justice malienne.



Comme maintes fois exprimé, les autorités nationales sont fortement attendues sur la relecture des textes régissant le cadre juridique des médias maliens. Les dernières annonces du président de la Transition le général d'armée Assimi Goïta lors de la cérémonie de présentation des vœux à Koulouba sont encourageantes.



Chers confrères, RSF a parfaitement décrit la situation des médias au monde dans son classement 2025 dans lequel notre pays perd 5 points. L'organisation de défense de la liberté de la presse écrit : «La fragilisation économique des médias, l'une des principales menaces pour la liberté de la presse. A l'heure où la liberté de la presse connait un recul inquiétant dans de nombreuses régions du monde, un facteur majeur - souvent sous-estimé - fragilise profondément les médias : la pression économique. Concentration de la propriété, pressions des annonceurs ou des financeurs, absence, restriction ou attribution opaque des aides publiques… A l'aune de ces données mesurées par l'indicateur économique du Classement mondial de la liberté de la presse de Reporters Sans Frontières (RSF), un constat s'impose : les médias sont aujourd'hui pris en étau entre la garantie de leur indépendance et leur survie économique».



Et pourtant depuis plusieurs années la Maison de la presse n'a cessé d'attirer l'attention de tous sur la situation économique chaotique des médias maliens.



Mesdames et Messieurs, Chers confrères,



Au-delà, de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Maison de la presse a respecté la tradition en organisant la Semaine nationale de la liberté de presse.



Pendant une semaine, la Maison de la presse sera le lieu de rassemblement des acteurs médiatiques, des hommes politiques, des acteurs de la société civile, des décideurs pour des échanges francs et constructifs.



Cette semaine marquera aussi deux évènements historiques à savoir : la rencontre des acteurs de la presse sur les difficultés de la presse malienne sous la coordination de Mamoudou Bocoum et le lancement du Fonds de solidarité de la presse sous la houlette de Bassidiki Touré. La rencontre des acteurs de la presse sera l'occasion pour nous de nous regarder en frères et nous dire la triste vérité et proposer des solutions idoines pour le progrès de la presse malienne. Quant au Fonds de solidarité de la presse, il est l'expression d'une prise de conscience des acteurs de la presse de compter sur nous-mêmes d'abord par la mise en place de mécanisme innovant de financement de nos préoccupations sociales. C'est l'occasion pour moi d'exprimer notre amitié à nos panélistes notamment Salif Sanogo, Daouda Mariko, Alexis Kalambry ; nos aînés Sadou Yattara, Hamèye Cissé, Tiégoum Boubèye Maïga, etc. Nous exprimons notre gratitude au président de la Transition, au Premier ministre, au ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Modernisation de l'administration, à l'ensemble du gouvernement, au CNT, à la Hac et à l'ensemble des membres du comité de pilotage et du comité des experts de la Maison de la presse, à tous des organisateurs de la Semaine nationale de la liberté de la presse sous leadership du 1er vice-président de la Maison de la presse, Daouda Konaté.



Pour terminer, je réitère mes remerciements à tous les partenaires, à toutes les organisations professionnelles de la presse, à tous les confères et à tout le personnel de la Maison de la presse pour la mobilisation générale".