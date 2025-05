La dépouille de Boubacar Cissé accueillie au Mali : Grande émotion de la famille et de toute la nation - abamako.com

News Société Article Société La dépouille de Boubacar Cissé accueillie au Mali : Grande émotion de la famille et de toute la nation Publié le samedi 10 mai 2025 | Le Pays

C’est dans une atmosphère peinte d’émotion que le cercueil du jeune Malien, Boubacar Cissé (22 ans), sauvagement assassiné le 25 avril 2025 dans une mosquée à La Grand-Combe, en France, est arrivé à Bamako dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 mai. Au nom du président de la transition, le général d’armée Assimi GOÏTA, la dépouille a été rendue à sa famille par le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, en présence de son collègue en charge des Affaires religieuses et du Culte, Mahamadou Koné, des membres du Conseil National de Transition, d’une forte communauté soninké ainsi que de nombreuses personnalités religieuses et de proches du défunt.



Il était environ 1h50 du matin lorsque le vol transportant la dépouille de Boubacar Cissé a atterri à l’Aéroport International Président Modibo Keïta-Sénou. Pour témoigner de la solidarité de toute la nation malienne, le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, accompagné de son collègue en charge des Affaires religieuses et du Culte, Mahamadou Koné, ainsi que de plusieurs personnalités membres du Conseil National de Transition, a tenu à être personnellement présent aux côtés de sa famille et de ses proches durement éprouvés en ces moments douloureux.



Il faut rappeler que le regretté Boubacar Cissé a été poignardé à mort, le 25 avril, alors qu’il priait dans une mosquée à La Grand-Combe, dans le sud de la France. Un crime « islamophobe et raciste » qui a profondément choqué au-delà des frontières du Mali, partout dans le monde. C’est d’ailleurs pourquoi, bien qu’attristée et meurtrie, Fatoumata Diagouraga, mère de Boubacar Cissé, a tenu à saluer cette solidarité mondiale pour la cause de la justice et des droits humains. « Je remercie les Maliens partout dans le monde. Le monde entier a pleuré avec moi. Cela a apaisé mon cœur », a-t-elle martelé.



Dans sa déclaration, le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, s’est réjoui que la famille ne soit pas restée seule durant cette période douloureuse. Au-delà de l’État malien, qui est resté mobilisé à travers sa représentation diplomatique et consulaire, les associations et communautés maliennes de France ont également fait preuve de solidarité agissante dès les premières heures de ce crime odieux, au chevet de la famille Cissé. Une occasion pour le ministre de réaffirmer l’engagement du gouvernement pour le rétablissement de la vérité et de la justice. À ses dires, le gouvernement engagera tous les moyens nécessaires pour que « lumière soit faite et que justice soit rendue ».



Issa Djiguiba