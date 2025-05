Les U-17 maliens accueillis en héros à Bamako : le Mali célèbre ses vice-champions d’Afrique - abamako.com

Les U-17 maliens accueillis en héros à Bamako : le Mali célèbre ses vice-champions d'Afrique
Publié le samedi 10 mai 2025 | Le Pays

Le mercredi 7 mai 2025 restera gravé dans les annales du football malien. À cette date, le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a accueilli en personne l’équipe nationale U-17 de football du Mali, vice-championne d’Afrique, de retour de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de leur catégorie, organisée au Maroc. Une cérémonie pleine de ferveur, qui témoigne de l’importance que revêt ce parcours exceptionnel pour toute la nation.



Tout au long de la compétition, les jeunes Aiglonnets ont fait vibrer le cœur des supporters maliens par leur talent, leur combativité et leur esprit d’équipe. En phase de poules, ils ont enregistré deux victoires convaincantes, démontrant une cohésion tactique et une maturité de jeu impressionnantes. Les quarts de finale et les demi-finales ont également souri aux jeunes Maliens, qui ont successivement dominé la Tunisie puis le Burkina Faso, se frayant ainsi un chemin jusqu’en finale.



Bien que battus en ultime étape de la compétition, les U-17 repartent avec les honneurs, une médaille d’argent autour du cou, mais surtout, une qualification historique pour la phase finale de la Coupe du Monde U-17 Qatar 2025. Un exploit salué par l’ensemble des autorités maliennes, à commencer par le chef du gouvernement, qui a tenu à souligner que « ces jeunes sont la fierté de la nation, et un symbole d’espoir pour toute la jeunesse malienne ».



Lors de cette cérémonie d’accueil, le capitaine de l’équipe, Issa Tounkara, a pris la parole au nom de ses coéquipiers. Il a exprimé sa gratitude envers les autorités de la Transition pour leur accompagnement constant, notamment à travers la rénovation des infrastructures sportives, qu’il considère comme une source de motivation essentielle pour les jeunes sportifs. « Nous allons tout donner pour hisser haut les couleurs du Mali au Mondial au Qatar. Nous rêvons de ramener la coupe à la maison », a-t-il promis.



Étaient également présents à cette cérémonie symbolique, le ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ainsi que le vice-président de la Fédération Malienne de Football, Moussa Sylvain Diakité. Tous ont salué le parcours admirable de cette génération dorée et ont réaffirmé l’engagement des autorités sportives à poursuivre les efforts en faveur du développement du football de jeunes au Mali.



Avec cette performance éclatante et l’engagement manifeste de leurs dirigeants, les U-17 du Mali s’apprêtent à écrire une nouvelle page d’histoire sur la scène mondiale. En attendant le Mondial qatari, le peuple malien les célèbre déjà comme des héros.



Ibrahim Kalifa Djitteye