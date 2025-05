15ème Session du Conseil Supérieur de l’Agriculture : « le secteur de l’agriculture doit continuer de retenir toute notre attention » dixit Assimi GOITA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 15ème Session du Conseil Supérieur de l’Agriculture : « le secteur de l’agriculture doit continuer de retenir toute notre attention » dixit Assimi GOITA Publié le samedi 10 mai 2025 | Le Pays

© aBamako.com par DR

5e Session du Conseil Supérieur de l’Agriculture

Tweet



Le Président de la transition, général d’armée Assimi Goïta a présidé, mardi 6 mai 2025 au palais de la présidence, la 15e session du Conseil Supérieur de l’Agriculture (CSA). A cette occasion, l’accent a été mis sur le bilan de la campagne agricole 2024 et les prix retenus pour la campagne agricole 2025.



« Ce rendez-vous annuel constitue un moment privilégié et essentiel où nous nous retrouvons pour échanger sur les défis majeurs auxquels fait face notre agriculture, secteur stratégique et pilier vital pour l’économie de notre pays », a expliqué le général d’armée. Pour le président de la transition, la tenue régulière du conseil supérieur de l’agriculture témoigne de l’importance fondamentale que réveille le monde rural, véritable moteur de croissance économique, l’évier central pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire. Dans son intervention, le président dira que ce secteur offre des opportunités d’emploi, contribue largement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Puis de soutenir, « le secteur de l’agriculture doit continuer de retenir toute notre attention ». Dans la publication faite sur la page de la présidence, il ressort que ce rendez-vous annuel a été marqué par la présence du premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement dont les ministres en charge de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et de la Sécurité alimentaire ainsi que les représentants de l’APCAM et des principales organisations agricoles du Mali. À l’ordre du jour étaient, entre autres, inscrits : le bilan de la campagne agricole 2024, l’état d’exécution des recommandations de la précédente session, les perspectives pour 2025-2027, et les préoccupations majeures des acteurs du monde rural. Dans son allocution d’ouverture, le Président de la Transition a salué la résilience du monde agricole. Il a précisé que près de 80 % de la population active évolue dans ce secteur qui contribue à 40 % du PIB national. Malgré les inondations et l’insécurité qui ont eu des impacts sur les productions, les résultats de la campagne agricole de 2024 sont encourageants : plus de 11 millions de tonnes de céréales, 640 000 tonnes de coton graine, près de 97 000 tonnes de viande contrôlée et plus de 113 000 tonnes de poisson ont été enregistrés. A cette occasion, le Chef de l’État a réaffirmé l’engagement du gouvernement à accompagner les producteurs à travers la subvention des intrants agricoles, la mécanisation, le soutien à la pisciculture, à l’élevage et aux exploitations familiales, notamment en facilitant l’accès au crédit, au foncier et aux technologies agricoles. La rencontre a été mise à profit pour annoncer les prix fixés pour la campagne 2025. Ainsi, le kilogramme de coton graine (1er choix) est fixé à 300 F CFA, le sac de 50 kg d’engrais minéraux est subventionné à 14 000 F CFA. Le kilogramme des engrais organiques est fixé à 3 000 F CFA, celui des semences de maïs hybride est cédé à 1 500 F CFA et celui du biostimulant ovalis à 17 500 F CFA. En tant que président du conseil supérieur de l’agriculture, Assimi Goïta a également appelé au renforcement de la transformation locale, la commercialisation et l’intégration des chaînes de valeur pour un développement inclusif et durable.



Mamadou Diarra