Célébration du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique : l'Ambassade de Russie organise une cérémonie solennelle au Mali Publié le samedi 10 mai 2025

© aBamako.com

Célébration du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique

Le vendredi 9 mai 2025, l’Ambassade de la Fédération de Russie en République du Mali a organisé une cérémonie de réception à l’hôtel Radisson de Bamako, pour marquer le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Cet événement symbolique, présidé par l’Ambassadeur Igor Gromyko, a rassemblé des personnalités de premier plan, dont le Général de corps d’armée Ismaël Wagué, Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, ainsi que plusieurs autres diplomates et invités de marque.



Dans son discours, l’Ambassadeur Gromyko a rappelé l’importance historique de cette victoire, qualifiée de “jour de joie et de tristesse à la fois”. Il a salué les sacrifices consentis par le peuple soviétique, qui a perdu 27 millions de citoyens, dont des soldats, des civils, et des prisonniers des camps de concentration. L’Ambassadeur a fermement insisté sur la nécessité de préserver la mémoire de ces sacrifices, mettant en garde contre toute tentative de “travestir l’histoire, de réviser les résultats de la Seconde Guerre mondiale, ou de blanchir les atrocités nazies”.



Il a souligné la contribution décisive de l’Union soviétique à la victoire sur le nazisme, tout en reconnaissant le rôle important des autres membres de la coalition anti-hitlérienne, dont les États-Unis. L’Ambassadeur a également mis en lumière la résolution adoptée le 4 mars 2025 par l’Assemblée générale des Nations unies, initiée par la Russie, qui appelle les États membres à renforcer leurs efforts pour préserver la paix et la sécurité internationales.



L’Ambassadeur Gromyko a évoqué les festivités tenues à Moscou pour cette occasion, où un défilé militaire a rassemblé 11 500 militaires, dont 1 500 engagés dans l’opération militaire spéciale en Ukraine. Plusieurs dirigeants mondiaux, dont les présidents chinois, égyptien, biélorusse et kazakh, ont honoré de leur présence cette célébration.



Faisant le lien entre la Grande Guerre patriotique et l’actualité, l’Ambassadeur a justifié les actions militaires de la Russie en Ukraine comme une lutte contre une “idéologie qui n’accepte pas la dissidence, supprime l’identité et justifie la violence”. Pour lui, les soldats russes continuent de défendre les valeurs héritées de la victoire de 1945, notamment la lutte contre le néonazisme et la préservation de la mémoire historique.



L’événement a également été l’occasion de réaffirmer les liens d’amitié entre la Russie et le Mali. L’Ambassadeur Gromyko a exprimé sa gratitude aux autorités maliennes pour leur soutien aux initiatives russes à l’ONU, notamment la résolution contre la glorification du nazisme.





