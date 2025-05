Gal Ismaël Wagué : “Avec la coopération russe, nous dénazifions notre pays en battant le terrorisme” - abamako.com

Célébration du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique

Le Général de Corps d’Armée, Ismaël Wagué, accompagné du Chef d’État-Major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra, a pris la parole lors de la commémoration du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre Patriotique, organisée le vendredi 9 mai 2025, par l’ambassade de la Fédération de Russie au Mali. Dans une déclaration qui a retenu l’attention, le Gal Wagué a exprimé sa gratitude envers la Russie, tout en soulignant la portée historique de cette alliance pour le Mali.



Dès le début de son discours, le Gal Wagué a tenu à remercier la Fédération de Russie pour son soutien indéfectible, particulièrement à l’égard des Forces de Défense et de Sécurité du Mali. Il a affirmé que, grâce à cette coopération, le Mali est en train de “dénazifier son pays en battant le terrorisme”. Une formule forte qui témoigne de la perception malienne de son partenariat avec Moscou dans la lutte contre l’extrémisme armé.



“Nous sommes au côté de la Fédération de Russie sur le plan international et nous assumons notre position avec fierté”, a-t-il martelé, en soulignant l’importance de cette coopération pour la stabilité et la souveraineté du Mali.



Le Gal Wagué a ensuite replacé cet événement dans une perspective historique, rappelant la contribution décisive de la Russie à la défaite de l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. En retraçant les grandes batailles de cette guerre, il a souligné le rôle crucial de l’Armée Rouge, sous la direction du maréchal Gueorgui Joukov, qui a permis la prise de Berlin et la chute du Troisième Reich.



Pour lui, cette victoire symbolise un idéal de justice, de paix et de liberté qui doit continuer d’inspirer les nations, y compris les pays africains. Il a également rappelé la contribution des soldats africains au sein des forces alliées, combattant sur les fronts européens et asiatiques malgré les souffrances endurées.



Le Gal Wagué a également évoqué l’importance de l’Alliance des États du Sahel (AES) dans son allocution, Ismaël Wagué a plaidé pour une reconnaissance internationale de la souveraineté des pays africains et du choix de leurs partenaires. “Nous demandons aujourd’hui au monde entier de nous soutenir et de nous respecter dans cet idéal de justice, de paix, de liberté et de souveraineté”, a-t-il déclaré.



