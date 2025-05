Bandiougou Danté : Un appel à la vigilance et à l’action - abamako.com

Dans son discours prononcé à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Bandiougou Danté, président du comité de pilotage de la Maison de la Presse, a rappelé avec force l'importance fondamentale de la liberté de la presse pour toute société démocratique











Il a cité les paroles encourageantes du Secrétaire général des Nations Unies, insistant sur le fait que la liberté de la presse n'est pas une option, mais une nécessité. Danté a rappelé l'importance de la liberté de la presse, citant les déclarations du Secrétaire général des Nations Unies : «Sans liberté de la presse, nous n’aurons aucune liberté».





Le Président de la Maison de la Presse n'a pas manqué de souligner les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés les journalistes maliens. Il a évoqué avec gravité les cas d'enlèvements, d'assassinats et, désormais, d'emprisonnements, citant nommément les disparitions non résolues de Birama Touré, Hammadoun Niailibouly et Moussa Bana Dicko, ainsi que la détention d'Alhousseiny Togo, directeur de publication du Canard de la Venise, pour lequel il a plaidé en faveur d'une libération provisoire.





M. Danté a également insisté sur l'attente de la profession concernant la relecture des textes juridiques régissant les médias au Mali, se félicitant des récentes déclarations encourageantes du Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi Goïta. Il a par ailleurs fait écho aux préoccupations de RSF concernant la fragilisation économique des médias maliens.





Enfin, il a salué la tenue de la Semaine nationale de la liberté de la presse comme un espace essentiel de dialogue et a exprimé sa gratitude envers les panélistes, les partenaires et tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement.



