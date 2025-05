Masques de protection pour les élections: Tout est clair - abamako.com

Masques de protection pour les élections: Tout est clair
Publié le samedi 10 mai 2025 | Le Pays

Le masque FFP2 en plastique jetable

Alors que le débat public était centré sur la question de la charte des partis politiques et le dernier rapport du bureau du vérificateur général, une copie d’un contrat de marché pour l’acquisition de masques à protection, soigneusement préparée, surgit sur la toile. Hors contexte, le contrat qui entre visiblement dans le cadre de l’inscription des masques et gels désinfectants dans le matériel électoral depuis 2020, est brandi comme le pot aux roses, et cela dans le seul but de nuire.



Àvoir de près, des esprits malveillants ne ratent plus aucune occasion pour nuire à certaines autorités de la transition. Car, de nos recoupements, il s’est avéré que le document que certains ont pris pour en faire un choux-gras, voire un trophée de guerre est bien loin de la vocation que les spécialistes des rumeurs et des fake-news tentent de lui donner.



Dans le fond, il s’agit d’un marché régulier, donc d’un lot de commandes passées depuis courant 2022, par la direction des finances et du matériel du ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation à travers la compagnie malienne de distribution et divers, une société de droit malien pour un montant total de 2.237.829.408 F CFA. La signature du contrat n’est intervenue qu’après la notification provisoire.



Passé par entente directe, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2020-0276/P-RM du 11 juin 2020, fixant le régime des marchés publics relatifs aux mesures de prévention et de riposte contre

la maladie à coronavirus (covid-19), l’objectif du marché était d’amener le département de l’administration territorial, à respecter ses engagements pour l’acquisition des 7.466.400 masques commandés deux ans plus tôt. Étant donné qu’au moment des faits, les masques faisaient partie du matériel électoral avant la baisse du risque de contamination.



Au même titre que les gels désinfectants, les masques avaient faisaient partie du matériel électoral ayant servi dans l’organisation des élections législatives de 2020 et du référendum constitutionnel de 2023. Un logique suivie depuis l’apparition de la maladie à COVID-19.



Les mêmes types de matériels étaient devenus des outils indispensables pour les services de l’État dans l’organisation des examens scolaires.



En total déphasage avec toutes les interprétations malveillantes que certains ont voulu donner, il ressort que, dans la forme, le marché a obéi à la réglementation. Car,par entente directe, il suit l’article 3 du décret n° 2020-0276/P-RM du 11 juin 2020, fixant le régime des marchés publics relatifs aux mesures de prévention et de riposte contre la maladie à coronavirus (covid-19).



L’article susvisé dispose qu’en raison du caractère d’urgence impérieuse de la maladie à coronavirus ou COVID-19, les marchés, prévus à l’article 2 du présent décret, sont passés suivant la procédure d’entente directe.Approchés par nos soins, des sources proches de la DFM du ministère de l’Administration territoriale se veulent dans leur rôle d’acteur majeur dans la préparation technique des élections.



Il ne s’agissait donc là, ni plus ni moins, que d’une préparation technique qui entrait dans les prérogatives du ministère de l’Administration territoriale, destinée à protéger les citoyens électeurs dans les regroupements de masses sur toute l’étendue du territoire national.



En second lieu, ledit marché qui a respecté un champ en vigueur et requis l’avis favorable du contrôle financier et du ministre en charge de l’Économie et des Finances a été entièrement exécuté dans les règles de l’art.



À ce jour, lesdits masques ainsi que d’autres importants lots de matériels électoraux, acquis pour les mêmes besoins, sont stockés dans les magasins du département de l’administration territoriale et demeurent des biens publics. Même si, depuis la baisse du nombre des cas de la maladie à COVID-19, le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a décidé, après consultation du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère de la Santé, de retirer les masques du matériel électoral.



Kèlètigui Danioko



le pays

