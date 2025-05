Fourniture de l’électricité à Bamako : Retour à la case départ ? - abamako.com

Économie Fourniture de l'électricité à Bamako : Retour à la case départ ? Publié le lundi 12 mai 2025 | arc en ciel

Fourniture d`électricité : la Société Énergie du Mali-SA (EDM-SA) annonce des perturbations à Bamako, les raisons

Après quelques semaines d’amélioration relative, des quartiers de Bamako vont-ils replonger dans le noir. En effet, depuis le début du mois de mai, les coupures d’électricité se sont multipliées dans plusieurs quartiers, réduisant la fourniture quotidienne à moins de 10 heures. Un retour en arrière qui alimente colère et frustration au sein de la population.



Dans les communes IV, V et VI, les habitants rapportent une large diminution du temps de desserte en électricité. « On pensait que la situation s’améliorait. Mais depuis une semaine, on dirait qu'on est revenu au moment de la grande crise énergétique », se désole Gaousou Bamba, résident de Lafiabougou.



Pour de nombreux usagers, cette nouvelle détérioration de la situation est un coup dur pour les petits commerces, les ateliers de soudure, les salons de coiffure et autres activités dépendant étroitement de l’électricité.



Selon des sources proches d’Energie du Mali (EDM-SA), les difficultés actuelles seraient liées à des problèmes d’approvisionnement en carburant pour les centrales thermiques, mais aussi à une défaillance persistante du réseau de transport d’énergie.



Le ministre de l’Energie est interpellé.



Mohamed Keita