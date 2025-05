CICB/ clôture de la session de validation de l’hymne de l’AES : « La Confédérale » validée comme hymne officiel - abamako.com

News Politique Article Politique CICB/ clôture de la session de validation de l’hymne de l’AES : « La Confédérale » validée comme hymne officiel Publié le lundi 12 mai 2025 | arc en ciel

© Autre presse par DR

"Symbiose, complicité, synergie": les pays de l`AES progressent sur la voie de l’intégration

La session de validation de l’hymne confédérale baptisé " la confédéral" de l’AES s’est achevée le vendredi 8 mai 2025 au CICB, à Bamako, en présence des ministres de la Culture du Mali, du Niger et du représentant du ministre de la Culture du Burkina Faso.



Fruit d’un travail collaboratif entre les trois pays, l’hymne a été salué comme un symbole fort d’unité et de souveraineté partagée.



Avant l’ouverture officielle de la cérémonie, le porte-parole des experts, Dr Salia Mallé, a présenté le rapport final des travaux. Il a expliqué que chaque pays membre avait proposé deux éléments fondamentaux : un texte et une composition musicale. Les différentes versions musicales ont été soumises à une écoute attentive et évaluées à travers un système de notation rigoureux. Ce travail d’analyse a permis de dégager une version consensuelle.



A l’issue de cette présentation, le rapport a été remis aux ministres de la Culture du Mali et du Niger. La séance a ensuite été suspendue afin de permettre aux ministres de formuler leurs observations sur le contenu du document.



Au nom du Burkina Faso, le secrétaire général du ministère de la Culture, représentant son ministre a salué la profondeur symbolique du rapport, estimant qu’il "transcende les mots" et qu’il constitue "le reflet d’une identité partagée". Selon lui, "l’hymne de l’AES est un appel à l’unité pour surmonter les défis communs. Chaque mot évoque des valeurs essentielles telles que la paix et la liberté. Ensemble, célébrons la victoire de l’AES. Le Burkina se reconnaît pleinement dans cette version".





Le ministre nigérien de la Culture, a exprimé sa gratitude aux experts pour la qualité du travail accompli. Il a souligné que les ministres n’avaient apporté que de légers ajustements : "A part quelques retouches, tout est propre. C’est un hymne qui, je l’espère, fera la fierté de l’AES".



Pour le ministre malien de la Culture, Mamou Daffé, l’intitulé de l’hymne, "La Confédérale", "reflète parfaitement la vision des chefs d’Etat de l’AES". Il a annoncé que la prochaine étape consistera en une interprétation musicale de l’hymne par des artistes du Niger et du Burkina Faso, en collaboration avec le maestro musicien.



Au nom des 15 experts, une représentante du Niger a lu une motion de remerciement adressée au ministre malien des Affaires étrangères et à celui de la Culture, saluant leur accompagnement et les excellentes conditions de travail offertes.



La cérémonie a été clôturée par le Colonel-Major, Abdouramane Amadou, Ministre des Transports et de l’Aviation civile, assurant l’intérim du Ministre de la Refondation, de la culture et de la promotion des valeurs sociales du Niger, qui a réaffirmé la reconnaissance de son pays pour le travail de fond réalisé par les experts. « Il y a un peu plus d’un an, après l’adoption du drapeau, et les autres instruments, les Etats membres ont été invités à proposer un hymne. Chacun des trois pays, fort de ses expériences, a contribué à l’élaboration d’un chant qui appelle à l’unité. Je suis convaincu que les recommandations seront prises en compte et que l’hymne sera repris en chœur par la jeunesse et les populations de l’AES », a-t-il déclaré avec espoir.



Yaye Astan Cissé