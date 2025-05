Bamako sous la menace des inondations : Des mesures urgentes attendues pour éviter de nouvelles catastrophes - abamako.com

Alors que les premières pluies de l’hivernage sont attendues dans les prochaines semaines, les habitants de plusieurs quartiers de Bamako redoutent une fois encore les inondations. Les mêmes causes qui ont produit des dégâts énormes produiront-elles les mêmes effets ?

La capitale malienne, chaque année confrontée à ce phénomène, reste vulnérable en raison du mauvais état des infrastructures de drainage et de l’urbanisation anarchique. D’ores et déjà, les premières pluies qui ont arrosé la capitale malienne il y a quelques jours ont causé des inondations dans plusieurs quartiers de la CI et CII de Bamako.



Dans plusieurs quartiers comme Missabougou, Banconi, Niamakoro, Sogoniko ou encore Boulkassoumbougou, les témoignages se ressemblent : crainte, résignation et colère. « Dès qu’il pleut un peu fort, l’eau entre dans nos maisons », déplore Issa Touré, habitante de Lafiabougou Taliko. « On vit dans l’angoisse pendant toute la saison des pluies ».



Les spécialistes de la météo annoncent une saison potentiellement plus intense cette année. Face à cette menace récurrente, il devient impératif d’anticiper et de prendre des mesures concrètes. Les autorités municipales et nationales, en partenariat avec les services techniques, doivent intensifier les travaux de curage des caniveaux, le dégagement des déchets qui obstruent les voies d’évacuation des eaux, et la sensibilisation des populations sur l’importance de ne pas jeter les ordures dans les canaux.



Pour un plan de prévention des risques





Par ailleurs, un plan de prévention des risques inondation devrait être réactivé et renforcé dans les zones identifiées comme les plus vulnérables. Cela inclut entre autres la consolidation des berges du fleuve Niger et de ses affluents, ainsi que le relogement progressif des familles vivant dans des zones à haut risque.





L’hivernage ne doit plus être synonyme de catastrophe à Bamako. Il est encore temps d’agir, de coordonner les efforts, et d’investir durablement dans un aménagement urbain résilient. C’est à ce prix que l’on pourra protéger des milliers de foyers et de biens, année après année.



Pour l’heure, les populations attendent des actes concrets. Car si rien n’est fait, les mêmes causes produiront les mêmes effets : des familles sinistrées, des biens détruits, et une capitale à nouveau paralysée.



Hamidou B. Touré