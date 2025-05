3 mai 2025/ journée mondiale de la liberté de la presse : La Maison de la presse du Mali a célébré dans un climat de " restriction" - abamako.com

A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la Maison de la presse du Mali sous l'égide de son président, Bandiougou Danté a organisé une série d’activités visant à sensibiliser sur l’importance d’une presse libre, responsable et protégée. Cette journée a été autrement célébrée.

12 Mai 2025 - 10:58

Cette célébration a lieu dans un contexte national marqué par une série d’atteintes à la liberté d’expression, qui suscitent l’inquiétude de nombreux observateurs et acteurs des médias.



Depuis trois à quatre ans, la situation de la liberté de la presse au Mali s’est sensiblement dégradée, selon les organisations nationales et internationales de défense des droits des journalistes. Plusieurs professionnels de l’information ont été interpellés ou détenus pour avoir exercé leur métier. Certaines radios communautaires et chaînes privées ont vu leurs antennes suspendues ou fermées, souvent sans décision judiciaire claire.



« Nous célébrons cette journée avec un goût amer. Il est difficile de parler de liberté quand des confrères sont réduits au silence ou inquiétés pour leurs opinions », a déclaré Ousmane Traoré, journaliste lors de la cérémonie d’ouverture à la Maison de la presse.



Les autorités de la transition au pouvoir depuis août 2020, sont régulièrement accusées de restreindre les espaces de débat public et d’expression libre. Elles justifient ces mesures par la lutte contre la désinformation, la préservation de la cohésion sociale ou la sécurité nationale. Des arguments jugés peu convaincants par les professionnels des médias.





Dans les régions nord et centre du pays, des journalistes de radios sont entre les mains des terroristes, d'autres menacés dans leur travail. « On est entre le marteau du gouvernement et l'enclume des terroristes », a martelé, Mamadou Doumbia, journaliste indépendant.



Pour un membre d'une faîtière, cette situation rend difficile le travail des journalistes au sud comme au centre ou au nord.



« Il faut rappeler que la liberté de la presse est un pilier fondamental de toute démocratie. La transition doit être un moment de renforcement, et non de régression des droits », a souligné un représentant de l'Unajom.



Malgré ce climat tendu, la Maison de la presse a tenu à marquer l’événement par des panels. Une manière de continuer à revendiquer une presse forte, indépendante et capable d’accompagner le pays dans son processus de reconstruction démocratique.



M. S.