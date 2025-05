80è anniversaire de la victoire dans la Grande guerre patriotique : Jour de joie et de tristesse pour la Russie - abamako.com

News Politique Article Politique 80è anniversaire de la victoire dans la Grande guerre patriotique : Jour de joie et de tristesse pour la Russie Publié le lundi 12 mai 2025 | L’Essor

Célébration du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique

À Bamako, l’évènement a été marqué par une réception à laquelle a pris part le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Le Général de corps d’armée Ismaël Wagué a saisi l’occasion pour saluer le partenariat dynamique que notre pays entretient avec la Russie dans la lutte contre le terrorisme Dieudonné DIAMA



L’ambassade de la Fédération de Russie dans notre pays a organisé vendredi dernier dans un hôtel de la place, une réception pour célébrer le 80è anniversaire de la victoire de l’Armée rouge dans la Grande guerre patriotique contre l’Allemagne nazie. Cette fête a réuni autour de l’ambassadeur Igor Gromyko, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, Général de corps d’armée Ismaël Wagué, le chef d’état-major général des Armées, le Général de division Oumar Diarra et les représentants de plusieurs missions diplomatiques accréditées dans notre pays.

La cérémonie a commencé par l’exécution des hymnes nationaux du Mali et de la Russie. Ensuite, les invités ont suivi en intégralité le discours prononcé par le président russe Vladimir Poutine à l’occasion du gigantesque défilé militaire sur la Place Rouge à Moscou en présence des dirigeants d'une vingtaine de pays.



Le Président Vladimir Poutine a rendu hommage aux héros qui ont vaincu le nazisme. «Aujourd’hui, nous sommes tous unis par un sentiment de joie, de peine, de fierté et de gratitude, d’admiration pour la génération qui a écrasé le nazisme », a-t-il dit, tout en rappelant qu’au prix de millions de vies, la Russie a conquis la liberté et la paix pour toute l’humanité.



«Nous nous souvenons des leçons de la Seconde Guerre mondiale et refusons toute déformation de ces évènements et toute tentative de justifier les bourreaux et de calomnier les véritables vainqueurs. Il est de notre devoir de défendre l’honneur des soldats et commandants de l’Armée rouge. Leur exploit réalisé par des représentants de différentes nationalités restera à jamais gravé dans l’histoire militaire mondiale», a déclaré le dirigeant russe.

L’événement représente une journée d’hommage aux héros qui ont vaincu les nazisme



Pour sa part, l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali dira que cet anniversaire est un jour de joie et de tristesse à la fois. Igor Gromyko a rappelé qu’il y a 80 ans, les vaillants soldats soviétiques ont mis fin à la guerre sanglante déclenchée par l’Allemagne nazie qui a fait des dizaines de millions de morts. Selon lui, le 9 mai 1945, l’Allemagne nazie a signé l’acte de capitulation inconditionnelle. Il a indiqué que les états-Unis et les autres alliés de l’Union soviétique faisant partie de la coalition anti hitlérienne ont apporté une contribution importante à la victoire. «La guerre a coûté la vie à 27 millions de citoyens soviétiques.





Parmi eux, des soldats et des commandants de l’Armée rouge, des travailleurs, des détenus dans les camps de concentration et des civils », a souligné le diplomate russe, qui estime que les crimes de l’Allemagne nazie doivent être reconnus comme un génocide contre le peuple de l’Union soviétique. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a, quant à lui, rappelé que le Mali et la Russie sont des alliés de longue date.



Le Général de corps d’armée Ismaël Wagué est revenu sur la victoire historique des alliés sur l’Allemagne nazie il y a 80 ans, le 9 mai 1945. Selon lui, il y a un idéal international, une soif de liberté et de justice qui ont permis aux alliés de se mettre ensemble pour combattre le nazisme avec détermination. Il dira que c’est l’armée russe qui a fait tomber en dernier ressort le Reich. Le ministre Wagué soutient que les autres pays du monde ne sont pas restés en marge. D’après lui, le Japon était en combat avec les états-Unis et la Chine aussi a subi de lourdes pertes.



Il a fallu l’utilisation de la première bombe atomique pour que les armes se taisent définitivement pour la Seconde Guerre mondiale, a souligné le Général de corps d’armée Ismaël Wagué qui a précisé que les Africains ont aussi participé avec bravoure et vaillance à la Seconde Guerre mondiale. Selon lui, les Africains ont combattu sur le front européen et sur le front asiatique et ont une contribution dans la victoire tant réclamée partout.



Le ministre Wagué a remercié la Russie pour le soutien apporté au Mali et à ses Forces de défense et de sécurité. Avant d’ajouter que notre pays compte sur la Russie pour continuer à le soutenir pour vaincre le terrorisme. La cérémonie a été marquée par une prestation des élèves du groupe scolaire Phœnix de Sébénikoro en hommage aux soldats de l’Armée rouge qui ont combattu lors de la Grande guerre patriotique qui a duré 1418 jours.



Dieudonné DIAMA