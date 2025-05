Union des Radiodiffusions et Télévisions Libres du Mali (URTEL) : Le rôle porteur des radios de proximité exposé - abamako.com

Union des Radiodiffusions et Télévisions Libres du Mali (URTEL) : Le rôle porteur des radios de proximité exposé Publié le lundi 12 mai 2025 | le sursaut

« Le rôle des radios de proximité dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement communautaire au Mali » était le thème d’une conférence-débat initiée par l’Union des Radiodiffusions et Télévisions Libres du Mali (URTEL) le mardi 6 mai dernier à la Maison de la Presse.



Ce, dans le cadre de la Semaine nationale de la liberté de la Presse (SENLIP) lancée à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de la Presse.



Cette conférence-débat animée par l’ancien président de l’URTEL, Daouda Mariko a enregistré la présence du vice-président de la Maison de la Presse, Daouda Konaté, du Président en exercice de l’URTEL, Mamoudou Bocoum et des responsables des organisations faitières de la Presse.



Dans son intervention, le Président Bocoum a signifié qu’avec la réalité du pays touché par plusieurs crises, il est nécessaire de réfléchir et de mettre au centre des réflexions le rôle des radios de proximité. Notamment dans la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du développement communautaire au Mali.





Selon lui, le rôle de la radio n’est pas de semer la zizanie dans la communauté mais d’être un facteur de cohésion sociale et de stabilité avec toujours le respect de l’Ethique et de la Déontologie.



Quant au conférencier Mariko, dans son exposé, il a estimé que la radio est un puissant moyen d’information de masse notamment dans les sociétés africaines caractérisées par une culture de l’oralité. Pour permettre à la radio de proximité de bien jouer son rôle dans le domaine de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et du développement communautaire, qu’il importe d’avoir une maîtrise de l’environnement, de respecter l’éthique et la déontologie et d’avoir une grille générale des programmes adaptée aux besoins et préoccupations de la population. Egalement, de tenir compte des exigences liées au contenu.



En conclusion, l’ancien Président de l’URTEL a précisé que la radio de proximité par son encrage communautaire, constitue un cadre idéal d’apprentissage collectif et d’une mise en responsabilité de tous les acteurs. Ce, avec une gestion transparente du patrimoine matériel et immatériel de la communauté et de résolution des problèmes concrets identifiés par la communauté dans des domaines aussi variés que la santé, l’éducation, la gestion des biens communautaires et l’intégration des composantes marginalisées. « Il s’agit à travers une grille de programme responsable et dans un contexte de respect de l’éthique et la déontologie de faire la radio de proximité un espace de dialogue citoyen qui met l’auditeur au cœur du débat public. C’est dans ce cadre qu’elle participera au développement communautaire » a-t-il fait savoir.



Mariam Sissoko