Sur initiative de plusieurs partis politiques, un meeting géant était prévu, le vendredi 9 mai 2025, sur le Boulevard de l’indépendance pour dire non à la violation de la Constitution et de réclamer le retour à l’ordre constitutionnel dans notre pays.



Ce rassemblement faisait suite à celui des mouvements de contestation organisé une semaine avant pour les mêmes motifs. A 48 heures de ce grand meeting, les autorités de la transition ont, à travers le Conseil des Ministres, suspendu les activités des partis politiques jusqu’à nouvel ordre pour prévenir les différents soulèvements prévus par les partis politiques opposants de la transition. Ce faisant ces partis n’ont eu d’autres choix que d’annuler ledit meeting. Surtout qu’ils commençaient à dénombrer des cas d’enlèvement dans leur rang.



Il faut rappeler qu’en plus des partis politiques, un regroupement dénommé « Les Jeunes Leaders du Mali » prévoyait aussi de marcher le même jour et sur le même lieu pour exiger l’application immédiate des résolutions issues des concertations des Forces vives de la nation sur la relecture de la Charte des partis politiques. Un scénario de contre marche sous l’UDPM.



Dans un communiqué publié quelques heures avant la date du meeting, ces partis politiques disent condamner fermement les manœuvres graves et irresponsables visant à provoquer des affrontements violents lors de leur rassemblement prévu le vendredi 09 mai 2025 au Monument de l’indépendance. Et de poursuivre, que ces manœuvres sont corroborées entre autres, par les multiples appels à la violence, les menaces et les insultes proférées sur les réseaux sociaux par deux membres du Conseil National de la Transition (CNT). Lesquels, disent-ils, se sont finalement cachés derrière la diffusion sur les réseaux sociaux d’une fausse demande antidatée pour la tenue d’un autre rassemblement, aux mêmes heures et au même lieu.



Eu égard à tout cela, ces partis politiques pour la Constitution se disant conscients de leur responsabilité envers la vie humaine, ont préféré rejeter toute forme de violence et de tueries planifiées. Et de continuer que tout en étant également conscients, avec tous les observateurs de leur force et de leur nombre, demeurent rester avec le Peuple malien dont ils épousent les légitimes revendications. « Les partis politiques pour la Constitution, continuent de s’opposer fermement aux violations de la Constitution et aux mesures liberticides et antidémocratiques, qu’ils ont d’ailleurs soumises en urgence à la Justice dont ils attendent, en toute confiance des décisions », a précisé le communiqué. Dans lequel, ils ont remercié leurs compatriotes pour leur adhésion à leurs idéaux et objectifs et pour leur mobilisation exceptionnelle. En conclusion, ils ont décidé dans ledit communiqué, de reporter à une date prochaine, le meeting qui était initialement prévu pour le vendredi passé au Monument de l’Indépendance.



Des membres des partis politiques pour la Constitution enlevés





Il faut rappeler qu’en marge des manifestations des partis politiques pour la Constitution, certains parmi eux ont fait l’objet d’enlèvement à Bamako et à Kati. Il s’agit d’El Bechir Thiam, un jeune du parti YELEMA et Alassane Abba, Secrétaire général du parti CODEM. A noter que d’autres hommes politiques sont également en prison pour leurs prises de position contre la Transition. « Les partis politiques pour la Constitution doivent cette lutte à nos martyrs, à nos handicapés et à tous nos prisonniers politiques dont le dernier cas en date est Mamadou Traoré dit le Roi, Mohamed Sangaré blessé le 3 mai 2025 au Palais de la Culture et El Bechir Thiam enlevé aujourd’hui même », a indiqué le communiqué des partis politiques pour la Constitution.



Le gouvernement de la Transition justice la mesure de suspension des activités des partis politiques



Le gouvernement de la Transition précise que dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues des concertations des Forces vives de la Nation et des Maliens de l’extérieur, tenues à Bamako, les 28 et 29 avril 2025, qu’il a adopté un projet de loi portant abrogation de la Loi n05-047 du 18 aout 2005 portant Charte des partis politiques. Que depuis l’annonce de cette mesure par le Gouvernement, qu’il est constaté la multiplication d’actions tendancieuses de la part de certains responsables politiques visant à saboter les actions du Gouvernement et à porter atteinte à l’ordre public. Et qu’au regard de ces constats, le projet de décret, adopté en Conseil des Ministres dernier, suspend jusqu’à nouvel ordre, pour raison d’ordre public, les activités des partis politiques, des associations à caractère politique et de toutes organisations se réclamant d’un caractère politique sur toute l’étendue du territoire national.



Cette mesure permet quelque part d’éviter des affrontements possibles entre les pro et anti transition.



En somme, on peut dire que la décision du Gouvernement de suspendre les activités des partis politiques et la décision responsable des partis politiques pour la Constitution ont permis d’éviter le pire vendredi passé sur le Boulevard de l’indépendance. S’y ajoute, le communiqué du Procureur Général près la Cour d’Appel contre toute tentative de troubles à l’ordre public.



Adama Tounkara