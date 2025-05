Arnaque via le service Orange Money au quartier Wayerma II à Sikasso : Un présumé auteur immobilisé par le Commissariat du 2ème Arrondissement - abamako.com

Arnaque via le service Orange Money au quartier Wayerma II à Sikasso : Un présumé auteur immobilisé par le Commissariat du 2ème Arrondissement
Publié le lundi 12 mai 2025 | le sursaut

Identifié par ses initiales M.C, ce présumé arnaqueur sur Orange money a fait plusieurs victimes.



Le 22 Avril dernier, il a été interpellé au quartier Wayerma II par le Commissariat de Police du 2e Arrondissement de Sikasso après 2 opérations frauduleuses causant un dommage de plus 150.000 FCFA. Sans autre forme de procès, il a été placé sous mandat de dépôt.



L’opération a débuté vers 13h quand un agent d’Orange Money a attiré l’attention sur 2 retraits douteux de 99.500 et 65.000 F par un inconnu. En un clin d’œil, le propriétaire du compte s’est manifesté et a contacté le point de transfert en signalant une arnaque dont il est victime. Informée de la situation, la Brigade de Recherches du Commissariat s’est immédiatement transportée sur les lieux. Ensuite, cette unité policière a procédé à l’interpellation du nommé M.C qui était en possession de trois téléphones portables. Il fut ainsi conduit et Interrogé au Commissariat. Par la force du questionnaire des limiers, il a fini par balancer son compère qui réside à Bamako. Selon les informations, M.C et son acolyte sont auteurs de plusieurs cas d'arnaques similaires.





En effet, leur modus operandi était le suivant : Le principal suspect se faisait passer pour un chef d'entreprise ou autre, dans le but d’établir la confiance entre lui et ses cibles, particulièrement des artisans ou des professionnels en quête d’opportunités. Une fois l’objectif atteint, il les met en contact avec son compère, lui aussi, à son tour fait croire d’être un agent d’une structure qualifiée. « Ce dernier extorquait ensuite de l’argent sous prétexte de frais administratifs pour la signature de contrats. Dans ce présent cas, la victime, un vitrier résidant à Bamako, a effectué deux transferts de fonds, l’un de 99.500 FCFA et l’autre de 65.000 FCFA, avant que les auteurs soient injoignables » nous affirme notre source.



Aussi, qu’à travers les téléphones saisis avec M.C, les enquêteurs ont découvert plusieurs contacts de victimes vivant à Bamako, toutes arnaquées de la même manière. M.C a été placé sous mandat de dépôt. Quant à son complice, il fait l’objet de recherche par la Police pour le mettre hors d’état de nuire. Ce qui ne va pas durer, connaissant la compétence de la police nationale du Mali.



Mariam Sissoko