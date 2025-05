Salon des médias du Mali (SAM) : La 4ème édition prévue du 12 au 15 juin prochain - abamako.com

Salon des médias du Mali (SAM) : La 4ème édition prévue du 12 au 15 juin prochain Publié le lundi 12 mai 2025

Le lancement officiel des activités de la 4ème édition du Salon des médias du Mali (Sam) qui devient désormais ‘’Salon des médias au Mali’’ a eu lieu le samedi 3 mai dernier en marge de la célébration de la journée internationale de la liberté de la Presse à la Maison de la Presse.



Ainsi, la date de l’édition 2025 est connue. Elle va du 12 au 15 juin 2025 au Palais de la culture Amadou Hampaté Bà.



Cette cérémonie de lancement était placée sous l’égide du Secrétaire Général du Ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alkaïdi Amar Touré, avec à ses côtés le Président de la Maison de la Presse, Bandiougou Danté, celui de la Commission d’organisation du SAM, Issa Kaba Sidibé et le Directeur Général de la Maison de la Presse sénégalaise, Sambou Biangui, l’invité d’honneur de cette édition. Qui s’est dit honorer sur le choix porté sur son pays comme invité d’honneur. C’est pourquoi il a exprimé toute sa reconnaissance à son homologue le Président Danté et à la Presse malienne en général pour le chaleureux accueil à lui reservé.



En effet, le thème retenu pour cette édition dont la date est fixée du 12 au 15 juin est : « Défis de l’information à l’ère des réseaux sociaux ». Lors de l’événement, le Président de la Commission d’organisation, Issa Kaba Sidibé a annoncé que le "Salon des médias du Mali " passera à l’appellation du "Salon des médias au Mali" pour mieux refléter sa dimension africaine. Ce pour la simple raison qu’’il rassemble désormais les acteurs médiatiques de toute l’Afrique. « Désormais, ce n’est plus le ‘’Salon des médias du Mali mais le ‘’ Salon des médias au Mali’’, car nous nous préparons à accueillir l’ensemble des hommes de média de l’Afrique cette année » a-t-il indiqué.





Selon lui, cette 4ème édition évoluera et s’annonce plus innovante par rapport à celles des années précédentes. Qu’ils ont voulu rénover et repenser le format tout en enrichissant le contenu, notamment avec des tables rondes, la création d’un concours de films- documentaires pour encourager les journalistes et les réalisateurs maliens à se tourner vers la production et la création d’école du Salon. Comme chaque année, SAM bénéficie le soutien favorable des autorités, cette année, celles-ci ont encore renouvelé leur engagement en faveur de l’initiative. « Nous serons à vos côtés pour la réussite de cette 4ème édition » a assuré le SG Touré.



Le président Danté, au nom de la Maison de la Presse, a souligné que ce rendez-vous annuel joue un rôle essentiel dans le domaine médiatique. Ce faisant, il n’a pas manqué de prendre l’engagement que la MP reste aux côtés des hommes de média, et à soutenir cette initiative salutaire. « C’est pourquoi chaque année, la MP ouvre grandement ses portes au SAM et elle est heureuse cette année d’accueillir le lancement de cette édition, 4ème du genre » a-t-il déclaré.



Avant de clore la cérémonie, les organisateurs du SAM ont remercié le Président Bandiougou Danté et leurs différents partenaires pour leur accompagnement constant de tout genre et leur vision pour le développement du secteur de la presse et communication au Mali.



Par Fatoumata Sissoko (Stagiaire UCAO