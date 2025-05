Russie–AES : une alliance militaire stratégique se renforce à Moscou - abamako.com

Publié le lundi 12 mai 2025

Russie–AES : une alliance militaire stratégique se renforce à Moscou

À l’occasion du 80e anniversaire de la victoire soviétique sur le nazisme, la Russie a accueilli à Moscou les ministres de la Défense du Niger, du Mali et du Burkina Faso, membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), pour des maintiens stratégiques de haut niveau visant à approfondir leur coopération militaire, lit-on sur Apa ce 11 mai 2025..

Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, a salué l’initiative de l’AES, qu’il considère comme l’expression d’une volonté régionale forte de bâtir une sécurité indépendante et souveraine. Il a assuré que la Russie s’engageait pour une « expansion dynamique de l’ensemble du spectre de la coopération militaire » avec les trois pays partenaires.



En effet, avec le général Salifou Modi (Niger), la Russie a réaffirmé sa volonté de soutenir la montée en puissance des capacités militaires nigériennes dans un cadre bilatéral renforcé.



Le général Sadio Camara (Mali) a, de son côté, transmis les félicitations du président de l’AES, Assimi Goïta, tout en saluant l’héritage de l’URSS dans la lutte contre le nazisme. Il a également réitéré le soutien du Mali à l’opération militaire spéciale russe, en louant « la bravoure des soldats russes ».



Le général Célestin Simpone (Burkina Faso) a quant à lui mis en avant les « liens d’amitié et de fraternité » unissant Moscou et Ouagadougou, tandis que la Russie a promis de continuer à accompagner le renforcement de la capacité opérationnelle des forces burkinabè.



Dans un contexte de réorientation diplomatique et de quête d’autonomie sécuritaire, les pays de l’AES multiplient les partenariats alternatifs. Ces rencontres à Moscou traduisent une volonté partagée d’élargir les horizons de coopération, loin des schémas traditionnels.



La Russie consolide ainsi son ancrage militaire en Afrique de l’Ouest, pendant que les pays de l’AES accélèrent leur transition vers une diplomatie plus souveraine et multilatérale. Une dynamique qui pourrait battre les cartes des rapports de force dans la région sahélienne.

K. Mamadou