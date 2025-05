AES : le Président Goïta reçoit les ministres de la Culture pour la présentation officielle de l’hymne de la Confédération - abamako.com

AES : le Président Goïta reçoit les ministres de la Culture pour la présentation officielle de l'hymne de la Confédération Publié le lundi 12 mai 2025 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi GOÏTA

Le Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi GOÏTA, Chef de l'État et Président de la Confédération des États du Sahel (AES), a accordé une audience, ce lundi 12 mai 2025, aux ministres en charge de la Culture des trois pays membres de l'AES : le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette rencontre s'est tenue au palais de Koulouba, dans le cadre de la présentation officielle de l'hymne de la Confédération.

L'initiative s'inscrit dans la dynamique de construction symbolique et politique de l'AES, après l'adoption du logo, de la devise et du drapeau. L'hymne vient désormais compléter l'arsenal des attributs identitaires de cette organisation régionale en pleine structuration.



À l'issue de l'audience, le Colonel-Major Abdourahamane AMADOU, Ministre nigérien des Transports, assurant l'intérim du Ministre de la Culture, a confié à la presse que ce projet avait été mené à bien dans des délais très courts, sur instruction des Chefs d'État. « Nous venons d'être reçus par le Président de la Confédération des États du Sahel, à l'issue d'un processus de concertation culturelle entre nos trois pays. Le consensus a été trouvé autour d'un hymne fédérateur, qui reflète les valeurs, les aspirations et l'identité de notre Confédération».



Le travail de finalisation de l'hymne a retenu de l'expertise technique et artistique des professionnels de renom, des experts en mixage du Mali, et des contributions burkinabè. Le Colonel-Major Abdourahamane AMADOU a salué la qualité du produit final, qualifié d'« hymne du cri de guerre », symbolisant l'engagement irréversible des États membres vers la souveraineté et la victoire.



De son côté, le Ministre malien de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou DAFFE, a précisé que les travaux d'élaboration se déroulent à Bamako sur une période de trois jours. Il a souligné l'intérêt personnel du Président de la Transition, qui, après écoute, a exprimé sa profonde satisfaction et sa fierté quant à la qualité et à la portée de l'hymne.



Le Chef de l'État a remercié l'ensemble des Ministres et des experts pour leur engagement, leur sens du devoir et leur contribution à ce projet d'envergure.



MS