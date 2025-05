Dette africaine : l’Afrique se mobilise à Lomé pour une gouvernance durable - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Dette africaine : l’Afrique se mobilise à Lomé pour une gouvernance durable Publié le lundi 12 mai 2025 | aBamako.com

Tweet

La capitale togolaise accueille de ce lundi 12 au mercredi 14 mai 2025 une conférence de haut niveau sur la dette publique en Afrique, un rendez-vous stratégique organisé par l’Union africaine (UA) sous le thème :

« L’Agenda africain de gestion de la dette publique : restaurer et préserver la viabilité de la dette ».



La conférence de Lomé vise à bâtir une réponse commune, durable et souveraine aux défis liés à l’endettement massif du continent avec plus de 20 pays africains actuellement en situation de surendettement ou à risque élevé, selon la Commission économique pour l’Afrique (CEA).



Un panel de haut niveau auquel participent des Ministres des Finances africains, Gouverneurs de banques centrales, Experts économiques, des Représentants d’institutions financières internationales telles que le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD) et des Partenaires techniques et financiers.



L’objectif de cette rencontre est de renforcer la résilience budgétaire des États, tout en identifiant des mécanismes de financement innovants.



Les discussions s’articulent autour de plusieurs axes prioritaires notamment une réforme des mécanismes de restructuration de la dette souveraine, la promotion des financements durables : obligations vertes, swap dette-climat, le renforcement de la transparence et de la gouvernance et la lutte contre les flux financiers illicites



Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA, a lancé, dans son discours d’ouverture, un appel fort à une gouvernance rigoureuse et solidaire, associée à un dialogue équitable avec les créanciers internationaux.



Cette conférence devrait se conclure par une Déclaration de Lomé, un document cadre censé poser les bases d’un nouvel agenda continental pour la soutenabilité de la dette.

Elle s’inscrit dans la continuité du Plan de Dakar pour le financement durable et des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.



L’Afrique veut reprendre la main sur sa dette. Depuis Lomé, elle cherche à imposer sa voix, ses solutions et sa vision solidaire d’un développement autonome et responsable.

K. Mamadou