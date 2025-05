Procureur Adama Coulibaly : «La liberté d’accord, mais l’ordre public, l’honneur et la dignité doivent être pris en compte» - abamako.com

Procureur Adama Coulibaly : «La liberté d'accord, mais l'ordre public, l'honneur et la dignité doivent être pris en compte» Publié le mardi 13 mai 2025 | L'Essor

© aBamako.com par MS

Le procureur Dr Adama Coulibaly

Dans nos échanges avec le procureur de la République du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité, Dr Adama Coulibaly, a dit en substance que sa juridiction est compétente pour statuer sur les affaires en lien avec la Loi n°00-046 du 7 juillet 2000 portant régime de presse et délit de presse.















C'est pourquoi, il suggère de s'exprimer dans les limites de la légalité. «La liberté d'accord, mais l'ordre public, l'honneur et la dignité doivent être pris en compte», précise le magistrat. D'où sa perception que la liberté n'est pas absolue.



La liberté ne peut prendre le dessus sur l'intérêt général, affirme le procureur individuel. Pour plus d'efficacité dans la lutte contre la cybercriminalité, le Dr Coulibaly souligne le renforcement de la sensibilisation et de l'éducation à l'utilisation du numérique. Puisque, dit-il, tout n'est pas que répressif.



Rappelons que le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a été créé par la Loi n°2019-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité.



Namory KOUYATE