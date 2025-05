Situation socio-politique du Mali : Le dialogue inter-malien mis à rudes épreuves - abamako.com

Situation socio-politique du Mali : Le dialogue inter-malien mis à rudes épreuves

Conférence de presse du Triumvirat du Dialogue Politique Inclusif

Bamako, Le 17 juillet 2019 dans la salle de conférence du Médiateur de la République. Installé le 25 juin 2019 par le président de la République, le Triumvirat en charge de la facilitation et de la conduite du Dialogue Politique Inclusif, a rencontré les hommes des médias dans le cadre d`une conférence de presse au cours de laquelle il a parlé des rencontre entre les anciens présidents, anciens premiers ministres et forces vives

Au regard des derniers développements de l’actualité politique au Mali marquée par des mouvements de rue, le processus du dialogue inter-malien, sous la direction d’Ousmane Issoufi Maïga prend un coup.



Donc pour l’ancien Premier ministre, le travail ne doit être d’aucun repos pour enfin rédiger un réel document sans reproche de la Charte de la paix et de la réconciliation nationale.



Le moment est venu d’insuffler plus de force au dialogue entre les Maliens. C’est maintenant que le gros du boulot commence. Les autorités de la transition font actuellement face à un mouvement de rue mené par les jeunes leaders politiques qui disent « se battre pour la démocratie au Mali ». Et contre « l’élévation d’Assimi comme président de la République sans élections ».



Ce sont entre autres raisons ayant poussé les partis politiques à investir la rue la semaine dernière. De prime abord, ils se sont donné rendez-vous au Palais de la Culture Amadou Ampaté Ba, le 3 mai dernier. Des pros et anti transition ont failli s’affronter n’eût été la présence des forces de l’ordre. Mécontents d’être évacués du Palais, ils se sont donné un nouveau rendez-vous, cette fois-ci à la Maison de la presse. Là aussi, ils ont été empêchés par d’autres personnes de tenir leur cérémonie. Vu le degré de la tension qui couve, ils ont décidé de reporter le rendez-vous qu’ils prévoyaient à la Place de l’indépendance, le vendredi 9 mai dernier. Sur les réseaux sociaux, des menaces ont fusé, obligeant le procureur, la Commission nationale des droits de l’Homme (Cndh) et le Barreau à réagir pour mettre en garde les fauteurs de trouble.





Le président en charge de la rédaction du document de la Charte de la paix et la réconciliation a désormais de nouveaux interlocuteurs. Deux camps se regardent en chiens de faïence. Ceux qui soutiennent l'abrogation de la Charte des partis politiques, qui cautionnement aussi 5 nouvelles années renouvelables pour Assimi Goïta en tant que président de la République et ceux qui se dressent contre cette initiative.



La rue gronde et les forces de l'ordre ont du pain sur la planche. Le Mali peut-il continuer dans cette dynamique ? A Pinochet d'explorer les voies et moyens pour calmer les ardeurs au grand bonheur de l'ensemble du peuple malien. Au refus des indépendantistes de Kidal, il y a un risque de fissure du tissu social qui plane dans l'air à Bamako. Outre ces cas, le Mali fait face à une insécurité du fait des ennemis de la paix entretenus par les faucons du monde.



Pour qu'un point noir ne dénature pas le contenu du document de la Charte de la paix, le président de la commission de rédaction doit reprendre son bâton de pèlerin pour juguler la crise à l’état embryonnaire qui oppose les enfants du même pays, le Mali. Il s'agit bien des enfants d'Ousmane Issoufi Maïga.



Bazoumana KANE