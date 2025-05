Nation : prévention des inondations à Bamako : Les fortes pluies dévoilent l’inefficacité des mesures - abamako.com

Nation : prévention des inondations à Bamako : Les fortes pluies dévoilent l'inefficacité des mesures Publié le mardi 13 mai 2025 | l'Aerte

Au regard des dernières fortes pluies qui se sont abattues sur Bamako causant des inondations dans plusieurs endroits, il y a lieu de douter de l’efficacité des mesures prises par les autorités pour éviter les scénarii de l’année dernière.





Les services météorologiques sont clairs : le Mali et les autres pays du Sahel doivent s’attendre à une saison pluvieuse abondante. Cette prévision alarmante est une nouvelle menace pour la capitale malienne dont les habitants se souviennent des inondations de l’hivernage précédent. Il a suffi quelques minutes de pluie, la semaine dernière, pour mettre à nu l’inefficacité des mesures prises pour éviter les inondations de l’année passée. Pourtant, on sait que le gouvernement a mis à la disposition des agents publics plusieurs milliards pour que les habitants de Bamako ne subissent plus les drames de l’hivernage passé. La ville de Bamako a été inondée, il y a deux semaines, en dépit des sommes dépensées.



Si les choses continuent à ce rythme, le cauchemar de l’année dernière sera vécu de nouveau par la population. Un doigt accusateur est pointé sur le comité interministériel mis en place. Les caniveaux sont déjà pleins, remplis de sable et de déchets plastiques et domestiques jetés par les ménages bamakois. La preuve a été donnée par le fait que tous les quartiers à risque ont été submergés par les eaux de surface. Pourtant, le comité de prévention des inondations se félicite du travail qu’il a déjà abattu. Selon ses membres, les travaux de curage des deux siphons secondaires et de construction de collecteur en amont des siphons sur la voie d'accès à Sabalibougou courani se déroulent normalement.





Le constat a été fait par la ministre des Transports et des Infrastructures et sa collègue de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable. Accompagnés d’une délégation des services techniques des deux départements, les ministres ont pu constater, de visu, l’état d’avancement des travaux en cours. Elles ont donné des instructions en vue d’achever ces travaux dans le délai. Les travaux sont exécutés par la Cellule des Travaux Routiers d’Urgence pour une durée de 45 jours. Ils permettront d'améliorer le drainage des eaux du collecteur principal de Missabougou vers le fleuve Niger.



Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s’est réuni le vendredi 2 mai 2025, sous la présidence du Premier ministre, le général de Division, Abdoulaye Maïga. À l’ordre du jour figurait l’état d’avancement du Plan d’actions pour la libération des servitudes et des lits des marigots dans le district de Bamako. Ces rencontres régulières donnent peu de résultat sur le terrain, selon les populations qui s’inquiètent après la pluie ayant récemment rappelé les drames de l’hivernage passé.



Siriki KONE