Situation socio-politique au Mali : Le Barreau appelle au respect scrupuleux des libertés

Dans une déclaration qu’il a rendue publique, le Barreau du Mali appelle les pouvoirs publics, les acteurs politiques et la société civile au respect de l’Etat de droit et des libertés individuelles et collectives constitutionnellement reconnues et protégées.

Le Bâtonnier du Conseil de l’Ordre des Avocats du Mali rappelle le rôle historique du Barreau dans l’avènement et la consolidation de la démocratie et de l’Etat de droit au Mali. « Le Barreau s’est toujours inscrit dans la promotion, la protection et la défense des libertés fondamentales », souligne Me Ousmane Bouba Traoré. Selon lui, soucieux de son indépendance, le Barreau ne saurait rester en observateur passif de la situation actuelle que vit le peuple malien.



Le Barreau appelle les pouvoirs publics, les acteurs politiques et la société civile au respect de l’Etat de droit. Il appelle à l’instauration d’un cadre national de dialogue, d’échanges et d’écoutes en vue d’un règlement pacifique des difficultés consécutives à la décision de suspension des activités des partis politiques.



Le Barreau sous la plume de Me Ousmane Bouba Traoré insiste sur le respect scrupuleux des libertés individuelles et collectives constitutionnellement reconnues et protégées. Il exhorte fortement les pouvoirs publics à prendre les mesures adéquates pour garantir les libertés individuelles et collectives, préserver la paix sociale et l’ordre public dans l’intérêt supérieur du peuple malien.



L’organisation des Avocats invite les acteurs politiques, institutionnels et de la société civile à faire preuve de responsabilité, de retenue et d’un engagement ferme en faveur de l’unité nationale et de la paix. « Le Barreau du Mali réitère son engagement à défendre les principes de l’Etat de droit, promouvoir la justice et à œuvrer en toute indépendance pour le respect des droits et libertés de tous les citoyens », conclut la déclaration.





