Abrogation de la charte des partis politiques : La décision met le feu aux poudres Publié le mardi 13 mai 2025 | l'Aerte

© Autre presse par DR

Le CNT adopte l’abrogation de la Charte des partis politiques et du Statut de l’opposition

La principale action des partis politiques sera de trouver les voies et moyens pour contourner l’interdiction des activités politiques.



Jusqu’à nouvel ordre, il est interdit aux hommes politiques de se réunir pour des actions politiques. Le gouvernement est allé jusqu’à interdire les débats politiques dans les médias. Cette décision prise, la semaine dernière, a probablement permis d’éviter le pire au Mali, notamment à Bamako où deux camps voulaient s’affronter sur le Boulevard de l’indépendance à Bamako.



En effet, les partis politiques se sentaient pousser des ailes depuis qu’ils ont appris que la décision abrogeant la Charte des partis n’est pas une dissolution des formations politiques. Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Réformes politiques et du Soutien au Processus électoral, le conseil des ministres a adopté un projet de loi portant abrogation de la Loi n°05-047 du 18 août 2005 portant Charte des partis politiques et de la Loi n°2015-007 du 04 mars 2015 portant Statut de l’opposition politique.



Après cette annonce, le directeur général de l’Administration du territoire, Abdoul Salam Diepkilé, s’est rapidement rendu sur le plateau de la télévision nationale pour rassurer les partis. Il a précisé que l’abrogation de la loi portant Charte des partis politiques ne met pas en cause l'existence des formations politiques actuelles. Bien que la dissolution ait été l'une des recommandations fortes des concertations nationales sur la relecture de la Charte des partis politiques, le gouvernement est dans une démarche méthodique et législative, selon le directeur.





Dès lors, les activités politiques ont regagné du terrain à Bamako. Abdoul Salam Diepkilé avait indiqué que la démarche que le gouvernement est en train de suivre ne va, nullement, à l’encontre des principes démocratiques. Il rappellera l’article 39 de la Constitution qui stipule que les partis se créent librement dans les conditions définies par la loi. «C’est conformément à cela que l’État est actuellement dans le processus d’élaboration d’une nouvelle loi qui permettra de réguler notre vie politique dans des conditions sereines», a affirmé le directeur général de l’Administration du territoire.



Rappelant que les partis politiques sont au nombre de 297 dans le pays, le directeur général de l’Administration du territoire a souligné que la loi actuelle portant sur la Charte des partis politiques permet facilement de créer des partis, à telle enseigne que le praticien ne peut refuser d’octroyer un récépissé à des citoyens qui manifestent le désir de créer un parti politique. En attendant une nouvelle Charte, la sortie du directeur de l’Administration du territoire semble avoir mis le feu aux poudres.



Chaque jour, des activités étaient programmées pour faire barrage à la décision du gouvernement de réduire le nombre des partis. Cette réduction n’est pas contestée par les partis politiques. Pour prendre le devant, les partis auraient pu se regrouper au sein de deux ou trois coalitions pouvant être transformées en partis, puisqu’ils demandent que les recommandations des Assises nationales de la refondation soient respectées. Maintenant, les partis sont presque sans protection juridique avec les deux décisions du gouvernement, à savoir : l’abrogation de la Charte des partis et la suspension des activités politiques. Mais la goutte d’eau qui a débordé est la marche avortée du vendredi passé, le 9 mai 2025.



Nouhoum DICKO