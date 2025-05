Les brèves de Rouky : Impropre à la consommation ! - abamako.com

Les brèves de Rouky : Impropre à la consommation ! Publié le mardi 13 mai 2025 | Le challenger

L'état trouble de l'eau qui sort du robinet, après des coupures de plus en plus sauvages, donne des frissons



Voilà qui en ajoute aux multiples préjudices subis par l'abonné qui paie sa facture pour une eau censée être potable, mais en est privé contre sa volonté et sans même qu'il soit avisé. Et quand il tourne le robinet après un temps interminable d'attente, c'est pour voir celui-ci vomir une substance liquide à la couleur difficile à déterminer : tantôt noirâtre, tantôt saumâtre et parfois blanchâtre. Et quelle senteur !



Cette eau qui s'offre à notre vue ne nous encourage pas à la boire, à prendre son bain ou faire ses ablutions avec, à l'utiliser pour le linge ou la vaisselle.



Si les microbes, vecteurs de mille et une maladies, sont invisibles au microscope ordinaire a fortiori à l'œil nu, que pourrait contenir cette eau trouble et malodorante qu’on nous sert après les fréquentes et interminables coupures?



Vivement une Gouvernance vertueuse !



Le Mali n'a ni besoin d'hommes providentiels ni d'hommes forts à sa tête. Il n'a besoin ni de ruse ni de force pour sortir de l'ornière. Il a juste besoin de gouvernance vertueuse au profit de tous ses fils.





Une gouvernance vertueusement exemplaire sonnerait le glas de la sempiternelle bataille de chiffonniers motivée par les conflits d'intérêts et renforcerait la cohésion autour des préoccupations qui devraient communes, telles que l'insécurité, la stabilité et le développement du pays.



Des défis à relever qui s'ajoutent au Supplice de Tantale subi par les populations sur presque tous les autres terrains : l'éducation, la formation professionnelle, l'autosuffisance alimentaire, l'industrialisation du pays, l'emploi des jeunes, la santé, les routes et ponts…