Transition malienne : le gouvernement dissout tous les partis politiques et interdit les réunions de leurs membres Publié le mardi 13 mai 2025

© Présidence par DR

Premier Conseil des Ministres du gouvernement Choguel K Maiga

Bamako le 16 juin 2021.



Le gouvernement de la Transition a annoncé, après un Conseil des ministres extraordinaire tenu ce mardi 13 mai 2025, la dissolution de l’ensemble des partis politiques et des organisations à caractère politique sur toute l’étendue du territoire national, selon un décret lu par le ministre Mamani Nassire. Cette décision met également fin à toute réunion de leurs membres et interdit toute activité politique liée à ces entités dissoutes.



Les personnes exerçant des fonctions au sein des institutions politiques et administratives de l’État, désignées par ces partis, peuvent poursuivre leurs missions, mais sans se prévaloir de leur appartenance politique. Le décret interdit également toute forme de soutien ou de facilitation des réunions de ces anciens partis, y compris la mise à disposition de locaux ou de tout autre moyen.



Toute violation de cette mesure expose les contrevenants à des sanctions prévues par les lois en vigueur. Le décret abroge celui du 7 mai 2025, qui suspendait temporairement les activités des partis politiques.



M.S

aBamako.com

--