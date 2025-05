Ça se passe au Grin : Militaires, mais fins politiques - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ça se passe au Grin : Militaires, mais fins politiques Publié le mercredi 14 mai 2025 | Mali Tribune

© aBamako.com par AS

Manifestation du mouvement ``Ope|rtion E Espoir Tous Fama``

Bamako, le 13 mai 20222, Le mouvement ``Operation E Espoir Tous Fama`` a tenu un grand meeting à la place de l`indépendance pour soutenir l`armée malienne. Tweet



Les membres du grin estiment que les militaires sont plus forts en stratégie politique que les politiques eux-mêmes.













Ça se passe au Grin : Militaires, mais fins politiques

Ces derniers, selon les membres, ont su faire de la politique une adaptation mentale aux circonstances nouvelles. "Ils se sont positionnés en porteurs d'espoir et de résilience, ils sont parvenus à inspirer la majorité des Maliens avec un esprit indomptable", constatent-ils.





Au grin, les membres trouvent qu'on assiste aujourd'hui à un jeu du chat militaire et de la souris politicienne. Avec une stratégie bien rodée, les militaires veulent faire disparaitre les partis politiques, en faisant la sourde oreille au doute et en fonçant vers leur but de seul maître aux commandes.



C'est pourquoi, ajoutent-ils, ils ont décidé d'imposer le silence aux partis politiques en suspendant leurs activités, en les intimidant ou en emprisonnant les plus bavards. "De l'autre côté, les partis politiques n'ont d'autre choix que d'écrire des tonnes de communiqués sans effets pour dénoncer", observent les membres du grin.





Ibrahima Ndiaye